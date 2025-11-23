구혜선 아이디어, 그래비티가 현실화… 헤어롤 ‘구롤’ 출시

헤어케어 브랜드 그래비티(Grabity)가 배우 구혜선과 협업한 신제품 펼치는 헤어롤 ‘구롤(KOO Roll)’을 출시했다.

신제품은 기존 헤어롤의 단점을 보완해 휴대성과 환경성, 기능성을 개선한 특허받은 제품이다. 구혜선의 아이디어와 디자인을 기반으로 그래비티 제조사 폴리페놀 팩토리가 제품을 완성했다.

이는 네이버 스마트스토어와 쿠팡, 마켓컬리, 지그재그 등 국내 주요 온라인 유통채널과 시코르 온·오프라인 매장에서 판매된다. 오는 25일부터는 올리브영 해외 온라인몰을 통해 해외 소비자도 구매할 수 있다.

구롤은 기존 둥근 형태의 헤어롤을 재해석한 제품이다. 금속 평판이 아닌 웨이브(주름) 몰드 구조로 성형한 후, 실리콘 라미네이팅으로 마감한 고기능성 고분자 복합소재를 적용했다. 이를 통해 헤어롤을 손쉽게 일자로 펼치고 접을 수 있으며, 필요에 따라 크기를 자유롭게 조절할 수 있다. 구조적 설계를 통해 가벼운 스냅 동작만으로 본래 형태로 복원된다.

기존 헤어롤의 플라스틱 몸통을 과감히 없애고, 벨크로의 헤어 부분에만 최소한의 플라스틱 소재를 적용, 기존 헤어롤 대비 플라스틱 사용량을 약 80% 이상 절감했다.

그래비티 브랜드 매니저 윤현주 이사는 “이번 협업은 카이스트(KAIST) 스타트업 선배 기업으로서, 창의적인 아이디어를 가진 후배들의 창업과 상용화를 실질적으로 지원하기 위한 사회공헌 사업의 일환으로 기획됐다”며 “앞으로도 학생 창업자들과 상호 시너지를 창출하고, 함께 소비재 시장에서의 새로운 가능성을 만들어가겠다”고 밝혔다.

한편 구롤은 ▲성수바이브 ▲힙지로폼 세트 등 총 4가지 시리즈, 8가지 디자인으로 구성된다. 소비자가는 1만2800원(2입).

