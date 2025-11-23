리그 1호골 이강인, 주전 부상 PSG서 무서운 존재감

PSG 이강인이 연일 공격포인트를 가동하며 존재감을 알리고 있다. 이강인이 23일 프랑스 파리 르아브르전 전반 29분 선제골을 넣은 후 기뻐하고 있다. 사진=AP/뉴시스

PSG 이강인이 23일 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 르아브르와의 홈 경기에서 전반 29분 선제골을 넣은 후 동료들과 기쁨을 나누고 있다. 사진=AP/뉴시스

이강인(PSG)이 경기력을 바짝 끌어올린다. 2경기 연속 공격포인트로 존재감을 뿜어내고 있다.

마침내 올 시즌 리그 1호 득점을 터뜨렸다. 이강인은 23일 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 르아브르와의 2025∼2026 프랑스 리그1 13라운드 홈 경기에서 전반 29분 결승 선제골을 작렬하며 팀의 3-0 승리를 이끌었다.

최근 2경기 연속 공격포인트다. 지난 10일 올랭피크 리옹전에서 1도움을 기록한 데 이어 이날 득점포까지 가동했다. 리그 마수걸이 골이라는 점에서 의미가 크다. 올 시즌 득점포를 가동한 건 지난 8월14일 토트넘 홋스퍼와의 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵이 처음이자 마지막이었다. 지난 18일 한국 축구대표팀 일원으로 가나와의 평가전에서 완벽한 왼발 킥으로 도움을 기록한 점까지 고려하면 완연한 상승세다.

호평이 이어졌다. 이날 선발 출전해 후반 10분 교체될 때까지 55간 활약한 이강인은 유효 슈팅 2회, 드리블 성공 1회, 태클 1회 등을 기록했다. 패스 성공률이 평소보다 낮은 86%(36회 시도 31회 성공)였으나 기회 창출 2회로 이를 상쇄했다.

프랑스 매체 풋메르카토는 “이강인이 드디어 올 시즌 리그 첫 번째 골을 터뜨렸다. 득점이 나오기 전에도 볼을 잘 소유하고 공격 상황에서 동료를 찾는 등 적극적으로 공격을 주도했다”며 이강인에게 평점 7을 부여했다. 이어 축구 통계 사이트 풋몹과 소파스코어 역시 평점 8을 줬다.

하이라이트는 전반 29분이었다. 왼쪽 측면에서 팀 동료 누노 멘데스가 상대 수비수의 발을 피해 낮은 크로스를 시도했다. 이 볼은 반대편에서 기다리고 있던 이강인에게 전달됐다. 정확하게 왼발로 밀어넣으며 골망을 흔들었다.

이 득점은 올 시즌 리그 첫 골을 넘어 존재감 차원에서 의미가 크다. PSG의 두터운 라인업 탓에 백업 자원이었던 이강인은 비시즌 온갖 이적설에 시즌 초반 불규칙한 출전 시간까지 어려움을 겪었다. 하지만 이강인은 묵묵히 자신의 역할에 충실했다. 팀 동료 데지레 두에와 우스만 뎀벨레, 아크라프 하키미 등이 부상으로 빠진 사이 선발 출전의 기회를 잡았고, 확실한 기록으로 자신의 가치를 증명하고 있다.

주축들이 부상에서 회복하면 또 상황은 달라질 수 있지만, 현재와 같은 퍼포먼스는 자신의 몸값과 가치를 높이는 데 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 또 월드컵을 준비하는 한국 축구 입장에서도 반가운 일이다.

이강인은 오는 27일 PSG와 토트넘의 UEFA UCL 리그 페이즈 5차전을 준비한다. 뜨거운 상승세를 이어갈 수 있을지 관심이 쏠린다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

