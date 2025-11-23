사진=서울 이랜드 FC 제공

프로축구 K리그2 서울 이랜드 FC가 핵심 외국인 공격수 에울레르를 완전 영입했다. 2028년까지 3년이다.

브라질 연령별 대표팀 출신인 에울레르는 포르투갈 2부 마리티무에서 올 시즌을 앞두고 이랜드로 임대 이적했다. K리그에서 눈도장을 찍은 그는 이랜드와의 동행을 선택했다.

성적이 증명한다. 에울레르는 11골 11도움을 기록하며 존재감을 드러내고 있다. 가장 주목할 기록은 K리그2 역대 최단 기간 10골-10도움 달성이다. 27경기 만에 써 내며 리그에 새로운 이정표를 남겼다. 이밖에도 도움 1위(11개), 키패스 2위(65개), 크로스 4위(62개), 드리블 4위(18개) 등 세부 지표에서 상위권에 올라 있다. 올 시즌 총 8차례 라운드 베스트11에 선정됐고 2025 K리그2 최우수선수상(MVP)과 베스트일레븐 후보에도 올랐다. 효과는 확실하다. 이랜드는 에울레르가 득점한 경기에서 무패 행진(7승 2무)을 기록하고 있다.

그라운드 밖에서의 영향력도 돋보인다. 팀이 위기를 겪던 2라운드, 라커룸에서 분위기를 끌어올리며 리더십을 발휘하는 영상이 큰 화제를 모으기도 했다.

에울레르는 “이랜드와 함께하게 돼 정말 기쁘다. 이 팀에서 커리어 최고의 시즌을 보내고 있으며 지금의 퍼포먼스는 훌륭한 팀 동료들이 있었기에 가능했다. 편안함을 느끼고 집이라는 생각이 들어 완전 이적을 결심했다. 이랜드는 승격이라는 분명한 목표가 있는 팀인 만큼 내 장점을 최대한 발휘해 목표 달성에 힘이 되겠다”고 소감을 밝혔다.

그러면서 “한국에 온 첫날부터 팬들에게 큰 감동을 받았다. 이렇게 사랑해주는 팬들이 있다는 사실이 큰 힘이 된다. 앞으로도 팬분들께 더 많은 행복을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 힘줘 말했다.

