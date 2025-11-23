조영구, 주식으로 50억 증발 후폭풍…“가족에게도 인정 못 받아”

사진= 유튜브 채널 ‘그리구라’ 화면 캡처

방송인 조영구가 자신의 굴곡 많은 주식 투자 경험을 털어놓으며 시선을 모았다.

19일 유튜브 채널 ‘그리구라’에는 ‘레전드 주식 손실률 들고 돌아온 조영구’라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 방송에서 조영구는 김구라와 함께 주식 투자로 겪은 고충을 진솔하게 이야기했다.

조영구는 “2008년부터 주식을 시작해서 제가 날린 돈이 정확히 21억”이라며 “사는 게 사는 게 아니다. 죽을 인생인데 지금 살고 있는 것. 주식 때문에 너무 스트레스를 받는다”고 고백했다. 이를 들은 김구라는 “근데 조영구 씨가 지금 돈을 많이 벌고 일도 많다. 한 달에 행사도 2~30개 한다”며 “그 돈을 불려서 고향인 충주에 땅을 샀어도 이 정도까지 되진 않았을 것”이라고 안타까움을 전했다.

그러자 조영구는 당시 결정을 회상하며 “나한테 사라고 했던 땅들이 다 5~6배씩 올랐다. ‘주식으로 쉽게 벌 수 있는데 돈을 왜 땅에 묻어 두냐’는 생각이었다”고 말하며 깊은 후회를 드러냈다.

사진= 유튜브 채널 ‘그리구라’ 화면 캡처

그는 주식으로 인해 겪은 삶의 변화도 털어놓았다. 조영구는 “주식 때문에 늘 열받는다. 조울증 때문에 가족에게도 인정을 못 받고 삶이 많이 피폐해졌다”고 전하며, “그나마 일이 많고 열심히 살았기 때문에 이겨냈지, 일도 없었으면 죽었을 것”이라고 토로했다. 극심한 스트레스로 인해 휴대폰을 집에 두고 북한산에 올라가 장 마감 이후에야 내려왔다는 일화도 공개했다.

최근 그는 ‘김현욱의 뉴스말고 한잔해’에 출연해 빌려준 돈만 35억 원에 달하며, 주식 손실까지 합치면 총 50억 원 가까운 손해를 봤다고 밝힌 바 있다. 당시 조영구는 “빌려준 돈은 받을 수 있다고 믿는다”며 “이 이야기를 한 건 돈을 빌려달라는 사람이 너무 많아서"라고 설명했다.

사진= 채널 '그리구라'

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

