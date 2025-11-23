그룹 'god' 측이 멤버들의 사생활 침해에 대해 대응 입장을 밝혔다.

23일 소속사 젬스톤이앤엠은 "최근 아티스트의 비공개 스케줄(사옥 및 연습실 등)에 지속적인 방문 및 협의되지 않은 서포트 전달 사례가 발생해 당부의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

소속사 측은 "사전에 공지되지 않은 비공개 스케줄 및 사적인 공간 등의 방문은 아티스트의 사생활 침해로 이어질 수 있는 부분이므로 엄격히 금지한다"고 강조했다.

"사전에 협의되지 않는 서포트의 경우 현장 상황 및 보관, 전달 등 과정에서 문제가 발생할 수 있기에 서포트를 희망하시는 분들께서는 반드시 메일로 신청 후 담당자와의 소통을 통해 전해주시기 바란다. 사전 협의 없이 전달된 모든 서포트는 현장에서 수령하지 않는다"고 했다.

"팬 여러분들의 건전한 팬 문화 조성 및 아티스트의 사생활 보호를 위해 적극적인 협조 부탁드린다. 당사는 앞으로도 아티스트 권익 보호에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

god는 1999년 1월13일 첫 정규 음반 '챕터 원(Chapter 1)'으로 데뷔했다. 1990년대 후반과 2000년대를 풍미한 아이돌 그룹이다. 데뷔곡 '어머님께'를 비롯 '길' '촛불하나' '거짓말' '사랑해 그리고 기억해' 등의 히트곡을 내며 톱그룹으로 떠올랐다. 2000년 MBC TV 예능 프로그램 '육아일기'로 멤버들의 매력을 보여주며 '국민그룹'으로 불리기도 했다.

하지만 2004년 윤계상이 배우 활동에 전념하겠다며 팀을 떠났다. 2005년 7집 '하늘 속으로'를 끝으로 팀 활동도 중단했다.

그러다가 2012년 올리브TV '윤계상의 원테이블'에 다섯 멤버가 뭉쳐 속내를 털어놓으면서 다섯 멤버의 재결합설이 힘을 얻었고 12년만인 2015년 '완전체'로 활동을 재개했다. 이후 주로 콘서트를 열면서 여전히 팬들과 만나는 현재진행형의 그룹이다.

god는 내달 5~7일 서울 송파구 올림픽공원 케이에스포 돔(KSPO DOME·구 체조경기장), 같은달 20~21일 부산 BEXCO에서 연말 완전체 콘서트를 개최한다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]