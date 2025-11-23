더보이즈, 청두서 첫 中 팬미팅 성료…내년엔 상하이 간다

더보이즈 청두 팬미팅 현장 모습. 원헌드레드 제공

그룹 더보이즈(THE BOYZ)가 첫 중국 팬미팅을 성공적으로 마쳤다.

23일 소속사 원헌드레드에 따르면 더보이즈는 지난 22일 중국 청두에서 ‘더보이즈 차이나 팬미팅 인 청두(THE BOYZ CHINA FANMEETING in Chengdu)’를 개최했다.

에너지 넘치는 모습으로 무대에 오른 더보이즈는 처음 현지에서 만나는 중국 팬들에게 다정한 인사를 건네며 시작을 알렸다. 이어 다양한 질문을 통해 팬들과 생각을 공유하고 중국어로 하고 싶었던 말들을 직접 전하며 훈훈한 분위기를 만들어갔다.

또 공개된 적 없는 멤버들의 일상 사진과 아홉 개의 미션을 차례로 성공해 팀워크를 드러내는 게임 코너까지 진행하며 분위기를 고조시켰다.

여기에 팬들을 위해 다양한 아이템을 착용하고 포토 타임을 가지는 등 관객과 교감하는 순간들을 다채롭게 연출했고, 멤버들이 직접 장식한 선물을 추첨으로 전달하며 의미 있는 시간을 완성했다. 특히 모든 일정이 종료된 후 내년 1월24일 상하이에서 열릴 다음 팬미팅까지 공개해 팬들에게 또 한 번의 즐거운 만남을 예고했다.

더보이즈는 이번 청두 팬미팅을 통해 자신들의 글로벌 입지를 다시 한번 입증했다. 올해 한국과 일본에서 팬 콘서트 ‘더 비 랜드(THE B LAND)’를 개최한 데 이어, 네 번째 월드 투어 ‘더 블레이즈(THE BLAZE)’를 성공적으로 마쳤으며, 이번 중국 일정까지 더해져 상·하반기를 빈틈없이 채웠다.

꾸준한 활동으로 글로벌 존재감을 확고히 한 더보이즈는 남은 하반기에도 다양한 활동을 이어갈 예정이다.

