히비키21년 한정판, 신라면세점서 단독 론칭

신라면세점에서 일본 대표 위스키 ‘히비키’의 한정 에디션을 단독으로 선보인다.

신라면세점이 품절 대란 위스키인 히비키(Hibiki)의 아티스트 콜라보레이션 제품을 국내 면세점 단독으로 선보인다고 밝혔다.

히비키는 일본 산토리 하우스의 2대 마스터 블랜더 게이조 사지(Keizo Saji)가 산토리 창립 90주년을 기념해 선보인 블랜디드 위스키다. 사람과 자연의 조화로부터 영감을 얻어 탄생했다.

히비키는 산토리의 세계적인 증류소인 ▲야마자키 ▲하쿠슈 ▲치타에서 생산된 다양한 보리맥아를 주재료로 하는 ‘몰트’와 밀과 호밀 등 곡물을 주재료로 하는 ‘그레인 위스키’를 정교하게 블랜딩했다. 이를 통해 산토리의 조화로운 맛을 선보인다.

신라면세점에 단독 입점한 아티스트 콜라보레이션 에디션 ‘히비키 21년 히로시 센주’는 일본 전통 회화(니혼가) 화가인 히로시 센주(Hiroshi Senju)와 ‘자연의 힘과 신비’를 주제로 협업했다.

이번 협업 작품은 ‘히비키 색상의 폭포(Waterfall on Colours 'Hibiki')’다. 히비키를 대표하는 색상인 깊은 보라색을 모티브로 했다. 자연에서 찾아볼 수 있는 보라색 10가지 음영을 섬세하게 표현했으며, 굴 껍데기와 광물 안료 등 자연 친화적인 재료를 사용해 작품을 완성했다.

히비키 21년 히로시 센주는 국내 면세점 단독으로 신라면세점 인천공항점 제1여객터미널 29번과 42번 게이트, 제2여객터미널 225번과 227번 게이트 인근 주류 매장에서 만나볼 수 있다.

한편, 신라면세점에는 히비키의 대표 제품 ‘히비키 하모니 마스터스 셀렉트(Hibiki Harmony Master’s Select)’ 등 3종도 판매 중이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

