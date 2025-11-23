“조이 맞아?” 잘록 허리+복근 공개…팬들 “너무 말랐어요” 걱정

사진= 조이 SNS

레드벨벳 조이가 전한 근황이 온라인에서 큰 관심을 모으고 있다.

23일 조이는 인스타그램을 통해 글 없이 여러 개의 영상을 공개했다.

영상 속 조이는 데님 투피스 스타일로 등장해 시선을 사로잡았다. 메탈 스터드 장식을 더한 데님 튜브톱과 목에 두른 초커로 포인트를 준 그의 스타일은 단발 헤어와 어우러져 한층 세련된 분위기를 완성했다.

특히 조이는 상큼한 메이크업과 함께 인형 같은 비주얼을 드러냈다. 잘록한 허리 라인이 강조된 룩을 통해 탄탄한 복근까지 공개하며 감탄을 자아냈다. 최근 조이가 감량 후 확 달라진 이미지로 화제를 모았던 만큼 더욱 이목이 집중된다.

이를 본 팬들과 누리꾼들은 “점점 더 작아지는 거 같아요”, “헉 너무 말랐어요”, “건강부터 꼭 꼭 챙겨요”, “다이어트 그만해요 공주” 등 다양한 반응을 보이며 그의 건강을 걱정하기도 했다.

한편 조이는 오는 27일 영화 ‘오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도’와의 컬래버레이션 음원 ‘연애조건’을 발매할 예정이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

