곰들의 분주한 겨울… 김원형 감독 “추가 영입 좋지만, 집토끼 단속도 중요”

“추가 보강이 있으면 좋죠. 그래도 먼저 이 멤버들을 지켜야 합니다.”

프로야구 두산이 겨울잠 없는 스토브리그를 보내고 있다. 김원형 신임 감독은 부임과 동시에 자유계약(FA) 시장 최대어 중 한 명인 유격수 박찬호를 품었다. 내야의 중추에 가장 중요한 퍼즐부터 맞춰 넣었다는 평가다. 팀 역사로 봐도 2015년 장원준(은퇴)에 이어 비(非)두산 출신 FA를 영입한 두 번째 사례라는 점에서 상징성이 크다.

기대하지 않았던 뜻밖의 ‘취임 선물’에 미소 만발이다. 23일 서울 잠실야구장에서 열린 팬 행사 ‘곰들의 모임’에 참석한 김 감독은 “수비를 제일 중요하게 생각하는 편이라, 팀에 온 뒤 코치들과 내야 관련 구상을 많이 했다. 그런데 구단이 이 고민을 해결해 줬다”며 설명했다.

이어 “박찬호는 베테랑도, 유망주도 아니다. 중간 위치에서 젊은 선수들에게 좋은 역할을 해줄 수 있을 것”이라고 덧붙였다. 두산의 젊은 내야수들을 향해서도 “실망하지 말라”면서 “경쟁은 여러 방향으로 열려 있다. 박찬호가 왔다고 ‘나는 끝났다’고 생각할 필요 없다”고 강조했다.

스토브리그 판도는 빠르게 재편되고 있다. 또 다른 FA 최대어 강백호는 한화로 향했고, 국가대표 외야수 박해민은 LG에 잔류했다. 그럼에도 두산은 “추가 보강을 여전히 검토 중이다. FA 영입 시장에서 철수하지 않았다”는 입장이다. 베테랑 외야수 김현수를 향해 시선이 자연스레 쏠린다. 두산을 포함, 원소속팀 LG와 KT 등이 영입전을 펼치고 있다.

수장은 ‘다다익선(多多益善)’의 마음이다. 조심스레 “물론 (외부 영입이) 더 있으면 좋다”고 운을 떼면서도 전제조건을 달았다. 바로 집토끼 투수들 단속이다. 내부 FA인 이영하와 최원준의 이름이 나왔다. 김 감독은 “지금 이 멤버는 무조건 유지해야 한다는 생각이 먼저”라며 “우리에게 가장 중요한 건 기존 마운드 유지다. 이 선수들과 빨리 계약했으면 좋겠다”고 힘줘 말했다.

외국인 투수 구성도 빼놓을 수 없다. 두산은 외국인 투수 잭 로그와 재계약을 두고 긍정적으로 논의 중이다. 남은 한 자리를 두고 옥석 고르기에 들어갔다. “올 시즌 선발 쪽에서 부침이 생기면서 뒷문 과부하가 있었다. 외국인 투수들은 1년 내내 에이스 역할을 맡을 수 있는 선수여야 한다”는 게 김 감독의 생각이다.

내년부터 본격 적용되는 아시아쿼터 역시 방향성을 굳혔다. “리그 전반적인 흐름이 그렇더라. 우리도 투수 쪽을 생각하고 있다. 이왕이면 선발 자원이었으면 한다”고 목소리를 높였다.

