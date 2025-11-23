빛바랜 손흥민의 멀티골, 승부차기 실축…LAFC, 밴쿠버전 승부차기 3-4 패배+PO 탈락

사진=AP/뉴시스

손흥민(LAFC)의 ‘하드캐리’ 빛이 바랬다. 손흥민이 멀티골을 집어넣으며 희망을 살렸으나, 승부차기에서 실축하면서 우승을 향한 희망이 사라졌다.

LAFC는 23일 캐나다 밴쿠버의 BC 플레이스에서 열린 밴쿠버 화이트캡스와의 2025 미국 메이저리그 사커(MLS) 플레이오프(PO) 8강에서 2-2 동점으로, 정규시간 내 승부를 가리지 못했다. 연장전에서도 승자를 가리지 못해 승부차기에서 3-4로 뒤져 4강 진출에 실패했다.

단판으로 치러지는 벼랑 끝 승부, 기선제압에 실패했다. LAFC는 초반부터 밴쿠버의 공세에 밀리면서 공격 기회를 잡지 못했다. 결국 선제골을 내줬다. 전반 39분 밴쿠버의 골키퍼 타카오카 요헤이가 전방으로 롱패스를 보냈다. 엠마누엘 사비가 침투하며 LAFC 수비를 허물었다. 위기감을 느낀 위고 요리스가 뛰쳐나왔으나, 사비는 요리스의 키를 넘기는 왼발 슈팅을 골망을 흔들었다.

끝이 아니었다. LAFC는 후반 추가 시간 추가골까지 헌납했다. 밴쿠버의 코너킥 상황에서 토마스 뮐러가 헤더로 골대를 노렸다. 요리스가 선방했으나, 강도가 약했던 펀칭은 마티아스 라보르다 앞으로 흘렀다. 라보르다는 망설이지 않고 발을 갖다 대며 득점에 성공했다.

LAFC는 전반 슈팅 0개에 그쳤다. 최전방 공격수로 선발 출전한 손흥민은 밴쿠버의 수비에 꽁꽁 묶인 것이 문제였다. 드니 부앙가 역시 이렇다 할 찬스를 만들지 못했다. LAFC 공격의 핵심인 둘은 답답한 공격 전개에 내려와 패스 플레이를 이어갔다. 하지만 기회 창출에 실패하면서 전반 슈팅 0개에 그쳤다.

분위기 전환에 나섰다. LAFC는 후반 3-4-3 포메이션에서 4-2-3-1로 바꾸면서 출발했다. 시작부터 손흥민이 연속으로 슈팅을 때리며 골문을 노렸다. 하지만 상대의 선방에 막히며 득점엔 실패했다.

손흥민의 집념이 통했다. 3번의 슈팅 끝에 만회골을 집어넣었다. 후반 15분 마크 델가도가 문전으로 크로스를 올렸고, 앤드류 모런이 헤더로 손흥민에게 패스했다. 손흥민은 오른발 슈팅을 때렸다. 상대 골키퍼와 수비 두 명이 골대를 장악한 상황에서 3번이나 슈팅을 시도한 끝에 마지막 슈팅이 상대 수비를 맞고 골라인을 넘어섰다. 손흥민의 MLS 11번째 골이다.

동점골의 주인공 역시 손흥민이었다. 후반 추가시간 손흥민이 다시 날카로운 발끝을 뽐냈다. 후반 추가 시간 9분이 주어졌다. 블랙몬이 부앙가에게 파울을 범하면서 옐로카드 2장 누적으로 퇴장, LAFC는 수적 우위까지 점했다. 프리킥 찬스를 잡은 손흥민은 시원한 동점골을 성공했다. 페널티박스 밖 왼쪽에서 때린 오른발 슈팅은 골대 왼쪽 상단에 꽂혔다. 알고도 막을 수 없는 골이었다. 손흥민의 12번째 득점. 경기는 2-2 동점으로, 연장전으로 향했다.

연장에서도 승자가 가려지지 않았다. 후반 중반 밴쿠버의 벨랄 할부니가 부상으로 이탈했다. 교체 카드를 모두 소진한 밴쿠버는 9명으로 경기에 나섰다. LAFC에겐 기회였다. 부앙가, 다비드 등이 연거푸 골문을 노려봤으나, 득점으로 이어지지 않았다. 결국 밴쿠버가 원하는 시나리오, 승부차기로 이어졌다.

마지막 순간, 고개를 떨궜다. 1번 키커로 나선 손흥민이 실축했다. 오른쪽 골대 맞고 나왔다. 이어 부앙가가 성공하고 요리스가 선방을 보여주기도 했으나, 결국 3-4로 패배했다.

