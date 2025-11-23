에스쿱스X민규, 아부다비 장악…드림콘서트 헤드라이너 장식

그룹 세븐틴의 스페셜 유닛 에스쿱스X민규. 플레디스 엔터테인먼트 제공

그룹 세븐틴의 스페셜 유닛 에스쿱스X민규가 아부다비에서 화려한 무대를 선사했다.

23일 소속사 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 에스쿱스X민규는 지난 22일 아랍에미리트의 아부다비 에티하드 파크에서 열린 ‘드림 콘서트 아부다비 2025’에서 헤드라이너로 출연했다.

두 멤버는 지난 9월 발매한 미니 1집 ‘수록곡 워스 잇(Worth it)’으로 포문을 연 뒤 유닛곡과 개인곡을 아우른 무대로 관객을 환호케 했다.

특히 민규는 ‘셰이크 잇 오프(Shake It Off)(MINGYU Solo)’로 스타일리시한 매력을 발산했고, 에스쿱스는 ‘정글(Jungle)(S.COUPS Solo)’에서 독보적인 카리스마를 발산했다. 무대 마지막은 ‘5, 4, 3(Pretty woman) (feat. Lay Bankz)’로 장식했다.

에스쿱스X민규는 “처음으로 아부다비에서 저희의 무대를 보여드릴 수 있어 기쁘다”며 “함께 해주신 모든 분들께 감사하다. 캐럿(CARAT·팬덤명)들, 사랑한다”고 소감을 전했다.

이들은 즉석에서 미니 1집 수록곡 ‘포 유(For you)’, ‘영 어게인(Young again)’을 무반주로 불렀을 뿐 아니라, 앙코르로 세븐틴의 ‘아주 나이스(NICE)’를 선곡해 팬들을 열광케 했다.

에스쿱스X민규는 최근 활발한 글로벌 행보를 이어가고 있다. 콘서트 외에도 최근 미국 NBC 아침 프로그램 ‘투데이쇼(Today Show)’, 유명 라디오 채널 102.7 KIIS FM ‘아이하트 케이팝 위드 조조(iHeart KPOP with JoJo)’ 등 현지 인기 방송에 연달아 출연했다.

앨범 성적도 좋다. 이들의 미니 1집 ‘하이프 바이브스(HYPE VIBES)’는 발매 당시 초동(발매 직후 일주일 간의 음반 판매량) 88만 장을 돌파해 K-팝 유닛 음반 최다 판매량 기록을 경신했다. 미국 빌보드의 메인 앨범차트 빌보드 200에서도 K-팝 유닛 최고 순위를 달성했다. 이에 힘입어 에스쿱스X민규는 빌보드 이머징 아티스트에 1위로 진입, 5주 연속 차트인에 성공했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

