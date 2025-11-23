아이브 '애프터 라이크'도 넘겼다…세 번째 빌보드 재팬 2억 스밍

그룹 '아이브(IVE)'가 일본 빌보드 재팬에서 또 하나의 기록을 추가했다.

23일 소속사 스타쉽 엔터테인먼트와 빌보드 재팬에 따르면, 아이브의 세 번째 싱글 타이틀곡 '애프터 라이크(After LIKE)'가 차트 스트리밍 집계 기준 누적 재생수 2억 회를 돌파했다.

아이브는 이로써 데뷔곡 '일레븐(ELEVEN)'과 두 번째 싱글 타이틀곡 '러브 다이브(LOVE DIVE)'에 이어 세 번째 2억 스트리밍 곡을 보유하게 됐다.

2022년 8월22일 발매된 '애프터 라이크'는 킥 리듬을 기초로 EDM, 팝, 하우스 등 다양한 장르가 어우러진 아이브의 메가 히트곡이다. 발매 직후 국내 주요 음원 차트에서 1위를 석권하며 '퍼펙트 올킬(PAK)'을 달성했고, 음악방송 14관왕에 올랐다.

또한 미국 빌보드(Billboard)의 '빌보드 글로벌 200(Billboard Global 200 / 최고 순위 20위)' 차트에 17주 진입, '빌보드 글로벌(미국 제외)(Billboard Global Excl. U.S. / 최고 순위 9위)' 차트에서 25주 연속 차트인에 성공했다.

2022년 일본에서 정식 데뷔한 아이브는 지난해 첫 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브(SHOW WHAT I HAVE)'의 앙코르 공연으로 도쿄돔에 입성, 막강한 현지 인기를 증명했다. 올해 4월에는 일본 팬콘 투어 ''아이브 스카우트' 인 재팬('IVE SCOUT' IN JAPAN)'으로 총 4개 도시에서 11회 공연을 펼치며 약 10만 명의 관객을 끌어모았다. 지난 7월 발매한 일본 세 번째 앨범 '비 올라잇(Be Alright)'으로 빌보드 재팬 '톱 앨범 세일즈(Top Album Sales)' 1위를 차지했다.

아울러 지난 9월에는 일본 4대 록 페스티벌 중 하나인 '록 인 재팬 페스티벌 2025(ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025)'에 출연했다. NHK 인기 음악 프로그램 '베뉴 101(Venue 101)', TBS 인기 예능 '그것을 스노우 맨(Snow Man)에게 시켜주세요 SP' 등 주요 방송에 연이어 나왔다.

최근 아이브는 서울에서 두 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)'의 포문을 열며 글로벌 행보의 신호탄을 쏘아 올렸다. 아시아, 유럽, 미주, 오세아니아 등 다양한 국가로 투어를 이어간다.

<뉴시스>

