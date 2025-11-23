이대호vs정근우, 경기 중 신경전…“홈런 하나 더 치고 올게”

불꽃야구 스틸컷. 스튜디오C1 제공

불꽃 파이터즈와 부산과학기술대학교가 끝나지 않는 긴장 속 경기를 치르는 가운데 이대호와 정근우가 신경전을 벌인다.

23일 스튜디오C1에 따르면 오는 24일 공개되는 ‘불꽃야구’ 30화에서 불꽃 파이터즈가 희망과 절망 사이를 오가며 승부를 이어간다.

파이터즈의 에이스 이대은은 정교한 볼 컨트롤로 상대 타자를 혼란스럽게 만들고, 이를 지켜보던 적장은 혀를 내두른다. 부산과학기술대학교의 더그아웃은 순간 차갑게 식어버린 반면 파이터즈 진영에는 점차 희망의 빛이 감돌기 시작한다. ‘투구 감각 절정’의 이대은이 연이은 상대 강타자들의 출루 시도를 막아낼 수 있을지 시선이 모인다.

혼전이 이어지는 와중, 파이터즈 내부에서는 82년생 동갑내기 이대호와 정근우의 장외 신경전이 벌어진다. 앞서 투런포로 팀 공격에 불을 붙인 이대호와 역전 2루타로 팬심을 흔든 정근우. MVP를 두고 두 사람의 치열한 접전이 예상되는 가운데 이대호는 정근우를 견제하며 “홈런 하나 더 치고 올게”라는 선언까지 한다고. 과연, 경기가 끝난 후 웃는 쪽은 어디가 될지 관심이 집중된다.

웃음기 어린 내부 경쟁도 잠시, 부산과학기술대학교의 반격은 계속된다. 이들은 파이터즈의 승리를 빼앗기 위해 경기의 흐름을 뒤집을 히든카드를 투입한다. 악착같은 야구로 분위기를 흔드는 이 신성의 등장에 파이터즈는 당혹감을 감추지 못하고, 난공불락이던 이대은에게는 틈이 보이기 시작한다. 파이터즈를 위협한 이 선수의 활약이 경기 전개에 어떤 영향을 끼칠지 궁금증을 불러 일으킨다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

