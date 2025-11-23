이장우♥조혜원, 전현무 주례 속 달달 결혼식 공개…‘인생 첫 주례’ 감동

사진= 전현무 SNS

배우 이장우와 조혜원의 결혼식에서 전현무가 주례를 맡으며, 두 사람과 함께한 특별한 순간을 공개했다.

23일 전현무는 자신의 SNS에 “인생 첫 주례♡ 둘은 인생 첫걸음. 우리 모두 첫경험”이라는 글과 함께 결혼식 현장 사진을 여러 장 올렸다. 공개된 사진에는 전현무와 이장우, 조혜원이 나란히 테이블에 앉아 카메라를 향해 포즈를 취하고 있는 모습이 담겼다.

특히 조혜원은 전현무와 이장우 사이에 앉아 하트를 그리는 포즈를 취하며 애교 넘치는 표정을 지어 눈길을 끌었다. 전현무는 예비 부부 옆에서 활짝 웃고 있으며, 이장우는 애착 모자를 착용해 깨알 재미를 더했다.

이번 결혼식의 사회는 기안84가, 축가는 이장우의 사촌 형 플라이투더스카이 환희가 맡아 ‘황금 라인업’을 완성했다. 전현무가 인생 처음으로 주례를 맡은 만큼, 결혼식은 의미 있는 시간으로 기록됐다.

한편, 이장우와 조혜원은 2018년 KBS2 드라마 하나뿐인 내편을 통해 처음 만났다. 8살 연상·연하 커플인 두 사람은 이장우의 MBC 나 혼자 산다 합류로 결혼을 미뤘다가, 6년간 공개 열애 끝에 마침내 백년가약을 맺게 됐다.

