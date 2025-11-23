성시경, 눈물 25년 만에 처음…‘10년 매니저 배신’에 힘들었나

사진= 유튜브 채널 '규현' 화면 캡처

가수 성시경이 후배 규현의 신곡을 듣던 중 눈물을 흘리며 최근 겪은 심적 고통을 솔직히 털어놓았다.

21일 유튜브 채널 ‘규현’에 공개된 영상에서 성시경은 규현을 위해 직접 음식을 준비하며 평소처럼 여유로운 모습을 보였지만, 후배의 음악을 듣는 순간 감정을 주체하지 못했다.

성시경은 “사실 최근에 너무 힘든 일이 있다. 기사도 났겠지만, 찍은 시기는 조금 빠르지만 마음을 다잡고 정신 차려야 한다”고 운을 뗐다. 이어 그는 “같은 일을 하는 사람끼리는 말하지 않아도 아는 게 있다. 자기가 힘든 걸 다 얘기할 수는 없다. 그런데 '야 근데 너네는 그렇게 행복하잖아'라는 말도 듣는다. 맞다. 하지만 행복하다고 덜 힘든 건 아니다”라고 털어놨다.

또한 후배 규현과의 관계를 언급하며 “규현이도 고민 있을 때마다 나한테 전화해서 이것저것 물어본다. 나는 최대한 다 이야기해주고 ‘네 결정을 서포트해줄게’라고 말한다”며 “선배가 되어주고 싶다. 얘도 고민이 왜 없겠나. 그걸 응원해주는 게 팬이고 동료고 선배고 후배다”라고 전했다.

영상 속에서 규현의 새 EP 앨범 네 번째 트랙 ‘추억에 살아’가 흐르던 순간, 성시경은 깊은 한숨을 내쉰 뒤 결국 눈물을 보였다. 그는 “미안하다. 내가 약간 속상했나 보다. 노래가 너무 좋았다”며 “노래가 될까 말까 판단하는 내가 약간 속상했다. 이제 그 시대가 아닌데 네 음악이 너무 아름다웠다”고 덧붙였다.

이어 성시경은 “내가 사랑하는 후배가 이렇게까지 예쁘게 잘했다고? 발라드가 메이저가 아닌 세상에서 이렇게 소중하게 노래를 해주는 사람이 있다는 게 고맙고 감개무량했다. 그게 내 상황과 섞인 것 같다”고 말했다.

한편, 성시경은 최근 10년 넘게 함께한 매니저에게 금전적 피해를 입은 사실이 알려지며 큰 충격을 받았다고 전해졌다. 이로 인해 유튜브 활동을 잠시 중단했으나, 팬들과의 약속을 지키기 위해 연말 콘서트는 예정대로 진행할 계획이다. 성시경의 연말 콘서트 ‘성시경’은 오는 12월 25~28일 서울 올림픽공원 KSPO돔에서 4일간 열린다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

