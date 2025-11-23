“화끈한 타격으로!” 두산, ‘국민우익수’ 이진영 1·2군 타격 총괄코치 선임

사진=두산 베어스 제공

“‘허슬두’에 어울리는, 화끈한 타격을 목표로!”

프로야구 두산은 23일 이진영 야구 국가대표팀 코치를 1·2군 총괄 타격코치로 선임했다.

이 코치는 1999년 쌍방울에 1차 지명으로 입단, 프로 무대 20시즌 동안 2160경기 타율 0.305, 169홈런, 979타점, 979득점을 기록했다. 더불어 태극마크를 달고 각종 국제대회를 누비며 ‘국민 우익수’ 애칭을 얻기도 했다.

은퇴 후에는 야구 국가대표팀을 시작으로 SK(SSG의 전신)와 SSG, 삼성에서 타격코치로 활약했다. 두산은 창단 최초로 1·2군 타격 총괄코치 보직을 신설, 그 자리를 이진영 코치에게 맡긴다.

두산 관계자는 “이 코치는 지도자 커리어 내내 타자들의 강점을 극대화하고 약점을 보완하는 데 탁월한 성과를 내왔다. 젊은 선수들의 타격 능력 도약에 큰 보탬이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이 코치는 “두산이라는 명문 구단에 합류하게 돼 영광”이라며 “허슬두라는 타이틀에 어울릴 화끈한 타격으로 팬 응원에 보답하는 데 보탬이 되겠다”고 밝혔다.

이어 “코치 경력 동안 선수들이 잘해준 덕분에 성과가 있었다. 두산에서도 선수들을 최대한 도와 야구장에서 최상의 퍼포먼스를 내도록 돕겠다”고 목소리를 높였다.

사진=두산 베어스 제공

잠실=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]