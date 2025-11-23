23일 오후 4시40분 방송되는 KBS 2TV 사장님 귀는 당나귀 귀에서 남현종 KBS 아나운서가 최근 전세사기를 당했다고 고백한다. 제공=사당귀

남현종 KBS 아나운서가 전세사기를 당했다고 고백한다.

23일 오후 4시40분 방송되는 KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’(이하 사당귀)에서 남현종은 넉살을 배우기 위해 방송인 사유리에게 특훈을 받는다. 이 가운데 남현종 아나운서가 자신의 주종목인 스포츠, 뉴스뿐 아니라 6시 내고향에서 리포터로 성공해야 하는 이유를 밝혀 시선을 사로잡는다.



특히 방송에서 남현종 아나운서는 “회사 입사하자마자 이사를 갔는데 한 달 만에 전세사기를 당했다”라며 “총 6500만원 중 500만원만 돌려받아서 6000만원을 메워야 한다”고 고백해 모두를 깜짝 놀라게 한다. 그러면서 남현종 아나운서는 “올해 열심히 일해야 한다”고 다짐했다.



남현종 아나운서의 사기 고백에 개그맨 박명수는 “아나운서도 사기를 당하다니”라며 놀라워한다.



방송인 전현무 역시 비슷한 경험담을 공개한다. 전현무는 “내가 뉴스 하던 시절 가짜 주유소에 대한 보도를 했었다. 그런데 뉴스에 나온 가짜 주유소는 내가 전날까지 갔던 주유소였다”고 말해 모두의 웃음을 터지게 했다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]