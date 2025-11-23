손흥민의 꿈 멀어지나, 벼랑 끝에서 ‘흥부 듀오’ 슈팅 0개…LAFC, 밴쿠버전 전반 0-2 종료

사진=LAFC 캡처

우승이 멀어져간다.

손흥민이 뛰는 LAFC는 23일 캐나다 밴쿠버의 BC 플레이스에서 열린 밴쿠버 화이트캡스와의 2025 미국 메이저리그사커(MLS) 플레이오프(PO) 8강에서 0-2로 뒤진 채 전반을 마쳤다.

단판으로 치러지는 벼랑 끝 승부, 전반 우위를 점하지 못했다. LAFC는 경기 초반부터 밴쿠버의 공세에 밀리면서 공격 기회를 잡지 못했다. 기선제압에 실패한 대가는 결국 선제골 헌납이었다. 전반 39분 밴쿠버의 골키퍼 타카오카 요헤이가 전방으로 롱패스를 보냈다. 엠마누엘 사비가 침투하며 LAFC 수비를 허물었다. 위기감을 느낀 LAFC 골키퍼 위고 요리스가 뛰쳐나왔으나, 사비는 요리스의 키를 넘기는 왼발 슈팅을 골망을 흔들었다.

끝이 아니었다. LAFC는 후반 추가 시간 추가골까지 헌납했다. 밴쿠버의 코너킥 상황에서 토마스 뮐러가 헤더로 골대를 노렸다. 요리스가 선방했으나, 강도가 약했던 펀칭은 마티아스 라보르다 앞으로 흘렀다. 라보르다는 망설이지 않고 발을 갖다 대며 득점에 성공했다.

LAFC는 전반 슈팅 0개에 그쳤다. 최전방 공격수로 선발 출전한 손흥민은 밴쿠버의 수비에 꽁꽁 묶인 것이 문제였다. 드니 부앙가 역시 이렇다 할 찬스를 만들지 못했다. LAFC 공격의 핵심인 둘은 답답한 공격 전개에 내려와 패스 플레이를 이어갔다. 하지만 기회 창출에 실패하면서 전반 슈팅 0개에 그쳤다.

손흥민은 지난 18일 태극마크를 달고 나선 A매치 가나전(1-0 승) 종료 후 “축구를 하면 당연히 우승 욕심날 수밖에 없다. 내가 우승 욕심이 없다고 하면 축구를 그만둬야 하는 상황이라고 생각한다. 축구를 하는 이유는 이기기 위해서”라고 우승에 대한 의지를 드러낸 바 있다.

