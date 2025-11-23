소유·최준희 등 뼈말라·극세사 몸매, 감탄과 걱정 동시에

소유. 인스타그램 캡처

최근 여자 연예인 혹은 인플루언서의 SNS 사진이 팬들의 걱정을 사고 있다. 모두 다이어트를 통해 마른 체형을 드러내고 있는데, 그 정도가 걱정을 불러일으킬 정도인 것.

가수 소유는 지난 21일 화려한 라운지바에서 찍은 전신 비키니 셀카를 공개했다. 거울 속 소유는 검은 비키니를 입고 허리 라인이 극단적으로 들어간 모습이다. 갈비뼈와 복부 라인이 강하게 드러나고, 다리 역시 매우 가늘어 보인다.

조이. 인스타그램 캡처

레드벨벳 멤버인 조이의 근황 사진도 다르지 않다. 튜브톱 스타일의 드레스 위로 드러난 더 얇아진 쇄골과 어깨 라인이 팬들의 시선을 붙잡는다. 조이는 예전부터 슬림한 체형이었지만 조금 체중이 증가한 모습을 보여왔다. 그러다 다이어트를 통해 체중을 크게 감량한 것으로 보인다.

최준희. 인스타그램 캡처

또 최준희가 올린 비키니 셀카에서는 가늘어진 팔·다리와 매끈하게 빠진 허리선이 가장 먼저 눈에 들어온다. 화이트 셔츠를 걸치고 찍은 사진으로 화보 촬영 중인 것으로 보인다. 전체적으로 마른 체형이 두드러진다. 최준희는 다이어트 전의 사진과 함께 올려 놀라움까지 안겼다.

세 사람의 근황은 각자의 SNS에서 따로 올린 사진이지만 공통적으로 극도로 날씬한 체형이 강조되는 모습이다. 특히 최근 연예계에 퍼진 ‘슬림 경쟁’이 당사자들의 실제 건강을 해칠 수 있다는 지적도 나온다. 인스타그램 댓글 역시 건강을 우려하는 목소리가 적지 않다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]