솔라, 초고층 수영복 자태 ‘아찔’… 완전체 몸매 이 정도였어?

솔라 인스타그램 캡처

마마무 솔라가 초고층 인피니티 풀에서 완벽한 수영복 자태를 뽐내며 팬들의 감탄을 자아냈다.

솔라는 지난 22일 자신의 SNS에 여러 장의 여행 사진을 공개했다. 도시 전경이 한눈에 내려다보이는 초고층 야외 인피니티 풀에서 두 팔을 활짝 벌린 뒷모습 사진은 보는 이들까지 숨이 트일 만큼 시원한 분위기를 자아낸다.

이어 공개한 사진에서는 블랙톤의 원피스 수영복을 입고 물속에서 밝게 미소짓는 모습이 담겼다. 꾸밈 없는 헤어스타일과 자연스러운 표정이 어우러져 솔라 특유의 건강하고 생기 있는 매력을 드러냈다.

풀사이드 선베드에서 휴식을 취하는 사진에서는 수건을 둘러쓴 채 여유롭게 머리를 묶는 모습이 포착됐다. 담백한 스타일링에도 돋보이는 균형 잡힌 몸선이 시선을 끌었다.

또 다른 컷에서는 야자수와 고층빌딩을 배경으로 환하게 미소 지으며 포즈를 취해 휴양지 감성을 한층 풍성하게 만들었다.

한편 비와 바람을 피해 실내형 캐빈에 앉아 담요를 감싼 사진은 여행의 편안한 순간까지 솔직하게 전했다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]