‘SM보석’ WayV, 겨울 스페셜 앨범 첫 트랙 라이브 클립 깜짝 공개

WayV(웨이션브이)가 새 앨범에 수록된 신곡 ‘第五个季节 (The Fifth Season)’(더 피프스 시즌)의 라이브 클립을 깜짝 공개했다.

WayV는 지난 22일 공식 유튜브 채널을 통해 겨울 스페셜 앨범 ‘白色定格 (Eternal White)’(이터널 화이트)의 수록곡 ‘第五个季节 (The Fifth Season)’ 라이브 클립을 오픈, 눈이 내리는 감성적인 분위기에서 섬세한 보컬이 돋보이는 신곡을 미리 선보여 이목을 집중시켰다.

이번 앨범의 시작을 여는 첫 트랙인 ‘第五个季节 (The Fifth Season)’은 깊은 울림을 주는 멜로디와 풍성한 하모니의 아카펠라 편곡이 어우러진 R&B 곡으로, 가사에는 멈춰버린 시간 속에서 느끼는 상대방을 향한 그리움과 아련함이 담겨 있다.

또한 이번 앨범은 타이틀 곡 ‘白色定格 (Eternal White)’를 포함해 WayV의 겨울 감성을 만끽할 수 있는 다채로운 매력의 총 7곡으로 채워져 글로벌 팬들의 높은 관심이 기대되며, 12월 8일 오후 6시(한국시간) 각종 음악 사이트에서 전곡 음원이 릴리즈된다.

한편, WayV 겨울 스페셜 앨범 ‘白色定格 (Eternal White)’는 12월 8일 음반으로도 발매되며, 현재 각종 온, 오프라인 음반 매장을 통해 예약 구매가 가능하다.

