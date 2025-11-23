박서진 “노래도 안 하고 싶다”…서운함 토로한 이유는?

살림하는 남자들2 방송화면. KBS2 제공

박서진이 모든 자식들의 마음을 대변하며 공감을 샀다.

지난 22일 방송된 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 박서진이 아버지의 갑작스러운 건강 이상 소식을 접하고 자책하는 모습이 그려졌다.

이날 박서진은 밤중에 화장실을 가다 극심한 어지럼증으로 쓰러진 아버지가 뇌졸중이 의심된다는 소견을 듣고 놀란 마음에 제작진에게 소식을 전했다. 뇌혈관 하나가 막혀있어 마치 뇌 안에 시한폭탄을 가지고 다니는 정도의 위험한 상황으로 추가 검사가 필요했던 것. 상급종합병원으로 가야 한다는 이야기에 박서진은 과거 어머니가 암 진단을 받았던 기억이 떠올라 더욱 자책과 원망에 빠져들었다.

심지어 가족들은 박서진이 걱정할까 봐 이 소식을 늦게 알렸고, 박서진은 가족들의 마음을 이해하면서도 속상함을 감추지 못했다. 특히 아버지의 검진일에 일본 공연이 잡혀 있어 스케줄 조정을 미리 하지 못했던 박서진은 아버지의 소식을 미리 알려주지 않은 동생 효정에게 섭섭함을 느꼈다. 성공을 하면 가족을 잘 챙기겠다 다짐했지만 막상 이런 상황에서 곁에 있어주지 못하는 스스로에 대한 미움에 효정에게 화를 내기도 했다.

또한 먼저 떠나간 형들의 얘기를 꺼내며 “형들만큼 아프지 않다”라고 말하는 아버지에게 “노래도 안 하고 싶다”며 서운함을 내비쳤지만, 이내 “병원에 같이 못 가서 미안하다”는 진심을 전하며 먹먹함을 더했다.

박서진은 미리 효정에게 서울로 올라오시는 부모님을 위한 음료 세팅, 컨디션 체크, 사진과 영상 보고라는 미션을 줬고, 결과를 기다리며 출국 전까지 초조해했다. 늦어진 연락과 정확한 상태 파악을 위해 추가 검사가 필요하다는 결과에 머리가 하얘진 박서진은 결국 일본에 도착해서도 잠을 이루지 못했다.

그동안 살림남을 통해 진솔한 에피소드를 전해줬던 박서진과 그의 가족들이기에 시청자들 역시 아버지의 건강 소식에 깊은 안타까움을 드러냈다. “무대에서 노래하는 모습이 아빠에게는 효도다”라고 말하는 아버지와 가족들 모두 힘들었을 텐데 화를 내서 미안한 마음에 힘들어한 아들 박서진의 마음이 오롯이 전해졌다. 자식들의 복잡한 마음을 대변하며 어느 때보다 진솔했던 박서진의 감정들이 깊은 공감을 이끌었다.

