신동, 다이어트 성공 자랑…106㎏→97.8㎏ 훈남 예고

JTBC 예능 프로그램 아는 형님 방송화면 캡처

슈퍼주니어 멤버 신동이 다이어트에 성공했다.

지난22일 오후 방송된 JTBC 예능 프로그램 아는 형님에는 전 농구선수 전태풍, 배우 박은석, 가수 손태진, 정진운이 게스트로 출연했다.

신동은 나중에 등장해 예능감을 보였다. 강호동은 신동을 보자마자 “갑자기 너 살 빠졌다. 살 빼지마”라고 눈에 띄게 달라진 신동의 체형을 언급했다.

모두가 어리둥절해하자 강호동은 “맨 처음 신동이 앞에 있었을 때는 앞이 안 보일 정도로 답답했다. 그런데 어느 순간 다이어트로 점점 시야가 트이기 시작했다”고 말해 웃음을 자아냈다.



이에 신동은 “이제 몸무게 두 자릿수로 내려왔다”고 언급하면서 “지금 정확히 97.8㎏이다. 106㎏에서 시작했다”고 말했다. 그러자 강호동은 “내가 쓰고 싶은 표현은 ‘신동 종잇장 몸매’”라고 말해 웃음을 터뜨렸다.

신동은 지난해 하반기부터 아는 형님의 실질적인 고정 멤버로 활약 중이다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

