뷰는 천국인데…정형돈 아내 한유라, 하와이 물가에 한탄

사진= 한유라 SNS

개그맨 정형돈의 아내 한유라가 하와이에서의 소소한 일상을 공개하며 근황을 전했다.

한유라는 최근 자신의 SNS에 하와이에서 촬영한 영상을 업로드했다. 영상에는 비가 내리는 토요일, 에메랄드빛 바다와 야자수가 펼쳐진 하와이의 풍경이 고스란히 담겼다.

아름다운 풍경과 달리, 한유라는 현실적인 하와이 생활도 숨김없이 표현했다. 그는 영상에 “비 오는 토요일. 분명 주중에 마트에서 몇백 불 쓴 것 같은데 냉장고가 해 먹으라고 몸단다”라는 자막을 더해 웃음을 자아냈다.

이어 해외 생활의 불편함에 대해 “치명적 하와이 라이프. 쿠팡과 마켓컬리가 그리운 하와이 라이프”라고 적으며 한국의 간편한 쇼핑·배달 서비스가 얼마나 그리운지 전했다.

한편 정형돈과 한유라는 2009년 결혼했으며 슬하에 쌍둥이 딸을 두고 있다. 현재 한유라는 딸들과 하와이에서 지내며 유튜브 채널을 통해 가족 생활을 공개하고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

