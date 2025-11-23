또 배우 부부 탄생…‘오겜2’ 이운산, ♥한서이와 오늘(23일) 결혼

사진= 이운산 SNS

배우 이운산과 한서이가 드디어 부부의 연을 맺는다. 두 사람은 23일 오후 결혼식을 올릴 예정이다.

결혼을 하루 앞둔 이운산은 자신의 SNS를 통해 결혼 소식을 직접 알렸다. 그는 “11월 23일 저녁 늦게나마 결혼식을 올린다”라며

“일일이 직접 찾아뵙고 인사드려야 하는데 그러지 못해 죄송하다. 새롭게 그리고 함께 내딛을 발걸음에 많은 응원과 격려 부탁드린다”라고 전했다.

한서이 역시 SNS에서 결혼 소식을 공유하며 설렘을 드러냈다. 그는 “제가 내일 결혼을 한다. 혹시나 인사드리지 못한분들이 계시다면 죄송하다”라며 “내일 뵐 수 있는 분들 그리고 혹시 시간이 안나 오시지 못하시지만 많이 축하해 주신 모든분들 감사하다”라고 감사의 마음을 전했다.

이운산은 영화 광대들: 풍문 조작단, 보이스, 유체이탈자, 경관의 피, 한산: 용의 출현 등 다양한 작품에서 활약했으며, 드라마 대풍수, 아라문의 검에도 출연했다. 특히 넷플릭스 오징어 게임 시즌2에서 공유가 연기한 ‘딱지남’을 뒤쫓는 사채업자로 등장해 눈도장을 찍었다.

한서이는 모델 겸 배우로 활동하며 영화 점쟁이들, 나는 너를 찍는다 등에 출연해왔다.

