비비, 드라마 '마지막 썸머' OST 참여…'밤새'

가수 비비(BIBI·김형서)가 귀를 사로잡는 목소리로 특별한 OST를 완성했다.

23일 냠냠엔터테인먼트에 따르면, 비비가 가창에 참여한 KBS 2TV 토일드라마 '마지막 썸머'의 일곱 번째 OST '밤새'가 이날 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

'밤새'는 말하지 않아도 느껴지는 상대방에 대한 깊은 사랑과 자신의 모든 것을 주고 상대방과 온전히 함께하고 싶은 간절한 화자의 마음을 담은 곡이다. 몽환적이면서도 신비로운 비비의 음색과 만나 독보적인 음악이 완성됐다.

잔잔하고 서정적인 어쿠스틱 기타와 묵직한 드럼 사운드가 아련한 분위기를 고조시키며, 깊은 밤 홀로 상대방을 생각하듯 익숙하면서도 잊고 있던 사랑의 순간을 떠올리게 할 예정이다.

특히 "너에게 난 내 모든 걸 다 줄 거야 / 나에겐 오직 너 하나면 충분해 / 이젠 나 조금 솔직해질까 봐 / 참았던 모든 말을 해줄게"라는 진솔한 마음이 느껴지는 가사가 리스너들의 깊은 공감을 자아낼 전망이다.

'마지막 썸머' OST는 국내 최고의 OST 제작 프로듀서로 주목받은 송동운 프로듀서가 제작 총괄 프로듀싱을 맡았다.

송동운 프로듀서는 드라마 '호텔 델루나', '태양의 후예', '괜찮아 사랑이야', '달의 연인 - 보보경심 려', '우리들의 블루스'를 비롯해 '도깨비' OST '첫눈처럼 너에게 가겠다', '스테이 위드 미(Stay With Me)', '뷰티풀(Beautiful)', '아이 미스 유(I Miss You)' 등을 히트시켰다.

'마지막 썸머'는 어릴 적부터 친구인 남녀가 판도라의 상자 속에 숨겨둔 첫사랑의 진실을 마주하게 되면서 펼쳐지는 리모델링 로맨스 드라마다.

매주 토·일요일 오후 9시 20분 KBS 2TV에서 방송된다.

