㈜엘피지오, 국가 해양치유 거점 ‘태안해양치유센터’에 첨단 웰니스 솔루션 공급

㈜엘피지오(대표 신경민·이윤재)가 국가 해양치유 거점기관인 ‘태안해양치유센터’에 최신 웰니스 장비를 성공적으로 공급, 공공 분야에서 입지를 다졌다고 밝혔다.

태안해양치유센터는 해양수산부와 지자체가 주도하는 핵심 프로젝트다. 전남 완도에 이어 국내 두 번째이자 서해안 최초로 개관한 해양치유 전용 시설이다. 엘피지오는 이곳에 ▲알리안스 스파(Alliance® Spa) ▲써마웨이브(Thermawave) ▲모션베드(Motion Bed) 등 프리미엄 통합 관리 솔루션을 납품했다.

엘피지오 측은 국가 및 지방자치단체가 운영하는 치유센터에 엘피지오의 장비가 선정됐다는 것은 제품의 안전성, 효과, 브랜드 신뢰도가 정부 차원에서 공식적으로 인정받았음을 의미한다고 봤다.

이윤재 엘피지오 대표는 “이번 태안해양치유센터 공급은 단순히 장비 납품을 넘어, 엘피지오가 추구하는 ‘건강한 아름다움’과 웰니스 솔루션이 공공의 영역에서 공식적으로 활용된다는 점에서 큰 의의가 있다”며 “중요 프로젝트인 만큼, 현장 교육까지 완벽하게 마무리해 센터 운영에 차질이 없도록 지원할 것”이라고 밝혔다.

한편, 태안해양치유센터는 지난 2025년 11월 11일 개관했다. 지역 주민을 대상으로 2026년 2월까지 시범 운영을 거쳐 2026년 3월부터 정식으로 대중을 맞이할 예정이다. 엘피지오는 지속적인 대외 협력을 통해 대한민국 웰니스 산업의 성장과 국민 건강 증진에 기여할 방침이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

