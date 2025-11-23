‘케데헌’ 오스카 접수할까…장편 애니상 후보 자격 획득

케이팝 데몬 헌터스 스틸컷. 넷플릭스 제공

넷플릭스 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스가 영화계 최고 권위의 오스카상 후보 자격을 얻었다.

23일 미국 영화예술과학아카데미에 따르면 케이팝 데몬 헌터스는 제98회 아카데미 시상식 장편 애니메이션 영화 부문 후보 자격 명단에 이름을 올렸다. 스트리밍 플랫폼 영화지만, 미국 뉴욕과 로스앤젤레스, 샌프란시스코에서 관객들이 노래를 따라 부르는 싱어롱 버전이 극장 개봉을 하면서 아카데미 심사 기준을 통과했다.

후보 자격을 갖춘 작품에는 케이팝 데몬 헌터스 외에도 디즈니의 엘리오와 주토피아2, 일본 애니메이션 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편, 극장판 체인소 맨: 레제편, 프랑스 애니메이션 아르코 등 35편이 포함됐다.

AP통신 등 외신은 장편 애니메이션 부문과 주제가상 부문에서 케이팝 데몬 헌터스의 수상 가능성이 크다고 전망하고 있다.

케이팝 데몬 헌터스는 지난 6월 공개된 이후 전 세계적으로 5억4100만 시간이 넘는 시청 시간을 기록하면서 영화와 드라마를 통틀어 넷플릭스 역대 최고의 히트작이 됐다. 애니메이션에 나온 OST는 골든을 포함해 무려 8곡이 빌보드 메인 차트 핫 100에 진입하며 글로벌 인기를 얻었다.

앞서 오스카상을 수상한 넷플릭스 작품으로는 2022년 기예르모 델 토로의 피노키오가 처음으로 장편 애니메이션에서 상을 받은 바 있다.

장편 애니메이션 공식 후보작은 내년 1월22일 발표되고, 시상식은 내년 3월15일 로스앤젤레스의 돌비 극장에서 열릴 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

