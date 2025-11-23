트리플에스 미소녀즈, '비욘드 뷰티' 하라메 베일 벗었다…설렘 한도 초과

'모든 가능성의 아이돌' 트리플에스(tripleS) 미소녀즈(msnz)를 향한 설렘이 나날이 커져가고 있다.

모드하우스는 23일 0시 트리플에스의 공식 SNS 채널에 트리플에스 미소녀즈(msnz)의 새 앨범 'Beyond Beauty'의 하이라이트 메들리를 공개, 글로벌 웨이브(WAV, 팬덤명)의 눈과 귀를 사로잡았다.

'Beyond Beauty' 하이라이트 메들리는 인트로 'Magic Shine New Zone'을 시작으로 neptune과 moon, sun과 zenith의 리드 트랙 'Fly Up', 'Cameo Love'와 'Bubble Gum Girl', 'Q&A'이 수록된다. 그리고 'Christmas Alone'이 특별한 앨범의 마지막을 장식한다.

특히 'Beyond Beauty' 수록곡들의 색깔을 미리 만나보는 것에 더해 트리플에스 미소녀즈(msnz) 멤버들의 찬란한 비주얼까지 담기면서 글로벌 팬들의 뜨거운 호응을 얻고 있다.

한편 트리플에스 미소녀즈(msnz)의 moon은 설린과 지연, 소현, 카에데, 시온, 린으로, sun은 신위, 유연, 마유, 채원, 채연, 혜린으로 구성됐다. neptune에는 서연과 다현, 나경, 니엔, 코토네, 서아가, zenith에는 하연, 연지, 지우, 유빈, 주빈, 수민이 합류했다.

더욱이 트리플에스 미소녀즈(msnz) 멤버들의 구성은 물론, 리드 트랙들이 모두 글로벌 팬들이 직접 참여한 그래비티를 통해 결정되면서 그 의미를 더했다.

트리플에스는 오는 24일 오후 6시 새로운 디멘션 미소녀즈(msnz)의 앨범 'Beyond Beauty'를 발매하고 본격적인 활동에 돌입한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

