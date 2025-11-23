크래비티 형준, 340만 뷰 '아육대' 활약으로 이룬 '쿠키런' 인연

그룹 크래비티(CRAVITY) 형준이 다채로운 매력으로 방송, 엔터테인먼트를 사로잡았다.

최근 크래비티는 공식 SNS를 통해 형준과 데브시스터즈 IP '쿠키런'이 함께한 숏폼 콘텐츠와 사진을 공개했다.

공개된 첫 번째 영상은 '쿠키런 플레이어'로 등장해 게임을 하는 형준의 주변을 '용감한 쿠키', '천사맛 쿠키'가 돌며 춤을 추는 '캔 스탑 더 필링!' 챌린지로 눈길을 끌었다. 이어 공개된 두 번째 영상에는 형준이 쿠키들과 함께 지난 10일 발매된 크래비티의 정규 2집 에필로그 앨범 타이틀곡 'Lemonade Fever(레모네이드 피버)'를 추는 모습이 담겨 신선한 시너지를 선보였다.

형준과 '쿠키런'의 인연은 지난 10월 방송된 MBC '2025 추석특집 아이돌스타 선수권대회(이하 '아육대')'로 부터 시작됐다. 당시 대회 시작 전 진행된 준비 운동 시간을 통해 '쿠키런' 캐릭터들이 아이돌 컨셉으로 그룹을 이뤄 등장한 '쿠키즈'가 마스코트로 소개되어 무대에 올랐고, 다양한 노래가 흘러나온 가운데, 제니(JENNIE)의 'like JENNIE(라이크 제니)'가 울려 퍼지자마자 형준은 약 300명이 넘는 아티스트 사이에서 단상 위로 뛰어 올라가 현장의 시선과 환호를 한 몸에 받았다.

이어 깔끔하고 절도 있는 춤선으로 '쿠키즈'와 함께 완벽한 커버 댄스를 선보인 형준은 대회 시작 전 분위기를 더욱 끌어올렸고, 그의 압도적인 퍼포먼스와 열정은 관객들뿐만 아니라 시청자들에게 강렬한 인상을 남기며 유튜브 쇼츠 조회수 340만 회를 돌파하는 등 SNS를 뜨겁게 달궜다.

앞서, 지난 11일 ‘쿠키런’ 용감한 쿠키 SNS를 통해 '레모네이드 피버'를 활용한 3D 축전 영상이 공개되어 팬들의 궁금증을 모은 가운데, 형준은 함께 '아육대' 무대를 꾸몄던 '쿠키즈'와 다시 만나 케미스트리가 돋보이는 콘텐츠를 전개, 다시금 눈길을 끌었다.

형준은 깔끔하고 시원시원한 춤선과 시선을 끄는 표정 연기로 매 활동 크래비티의 콘셉트와 안무를 완벽히 소화, 퍼포먼스의 주축이 되며 팬들뿐만 아니라 다양한 K팝 팬덤의 이목을 끌고 있다. 뿐만 아니라, 타 아티스트 곡의 안무를 커버하는 동시에 자신만의 색깔을 확실히 드러내는 댄스 챌린지는 보는 이들의 쾌감을 자아내며 꾸준히 화제에 올랐고, 형준은 자타공인 '챌린지 장인'으로 그 존재감을 굳혔다.

이런 형준의 활약은 방송으로도 이어졌다. 형준은 지난해 3월 19일을 시작으로 약 2년 동안 진행을 맡은 SBS funE '더쇼'에서 특유의 밝은 에너지와 센스로 함께한 MC들은 물론, 다양한 아티스트와의 다채로운 케미로 눈길을 끌었다. 특히, '더쇼'의 코너인 '챌린딩'과 '엔프Pick'을 통해 챌린지를 직접 만들거나 안무를 즉석에서 배워 챌린지를 찍으며 빠른 안무 습득력과 한계 없는 소화력을 발산, MC로서 빛나는 활약을 펼친 바 있다.

퍼포먼스를 비롯한 음악적 역량은 물론, 넘치는 예능감과 열정으로 방송, 엔터테인먼트에서도 두각을 보이고 있는 형준이 앞으로 펼칠 활약에 더욱 기대가 모인다.

한편, 형준이 속한 크래비티는 지난 10일 정규 2집 에필로그 앨범 'Dare to Crave : Epilogue(데어 투 크레이브 : 에필로그)'를 발매하고 타이틀곡 '레모네이드 피버'로 음악방송을 비롯한 다양한 활동을 이어가고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

