이대호, 상대가 승부수를 띄우게 하는 최고의 견제 대상 ‘불꽃야구’

불꽃 파이터즈가 아슬아슬한 승부의 흐름 속, 저력을 증명하고자 한다.

오는 24일(월) 저녁 8시 공개되는 스튜디오C1 야구 예능 프로그램 ‘불꽃야구’ 30화에서 파이터즈는 패배의 문턱에 서지만, 이내 베테랑의 노련함을 발휘하며 반전을 꾀한다.

득점 찬스를 만들어야 하는 파이터즈에서는 최고의 타자 이대호가 출격한다. 그러자 부산과학기술대학교는 안정적인 제구를 가진 우완 사이드암을 내세우는 승부수를 띄우고, 이에 이대호는 자신의 타석 앞에서만 투수가 바뀐다며 볼멘소리를 낸다. 상대의 표적 등판을 부르는 이대호의 미친 존재감이 경기를 어떻게 이끌지 궁금해진다.

그런가 하면 김성근 감독은 경기 분위기를 바꿀 ‘황금 대타’를 찾기 위해 날카로운 눈빛으로 더그아웃을 살핀다. 그는 여러 후보들 중 누군가의 이름이 나오자 곧바로 그 선수를 선택해 현장을 술렁이게 한다. 김성근 감독이 택한 선수는 누구이며, 과연 이 선수가 믿음에 걸맞는 활약을 선보일 수 있을지 이목이 집중된다.

한편, 지난 회차 방송에서 각각 동점·역전 적시타를 기록했던 파이터즈의 내야 콤비 김재호와 정근우는 많은 이들의 기대 속 타석에 들어선다. 이들은 부산과학기술대학교 투수의 파워풀한 피칭에 놀라지만, 금세 페이스를 되찾고 스윙 타이밍을 조율해 나간다. 흥미진진한 승부가 이어지는 가운데, 이들 콤비가 또 한번 문학 경기장을 발칵 뒤집는다는데.

불꽃 파이터즈와 부산과학기술대학교, 뜨거운 접전으로 들썩이는 현장은 오는 24일(월) 저녁 8시 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

