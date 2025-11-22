[황현희의 눈] 당신이 가진 것은 진짜 당신의 것인가

김부장은 서울의 자가 아파트에 살고 있다. 대기업 부장, 안정된 연봉, 25년의 경력. 그러나 어느 날 문득 김부장은 자신이 안착했다고 믿어온 이 세계가 사실은 ‘낮은 수준에 중독된 삶’이었다는 사실을 깨닫는다. 그동안 성과, 연봉, 직급, 사내 평가라는 작은 상자 안에서 ‘승리했다’고 착각하며 살았다. 하지만 그 상자를 한 발자국만 벗어나면 그가 붙들고 있던 것들은 모두 누군가의 허락 아래 유지되는 불안정한 장치에 불과했다.

대기업 임원의 현실은 겉으로 보이는 화려함과 다르다. 높은 연봉은 보상이 아니라 통제의 장치고, 직급은 권한이 아니라 퇴로가 좁아지는 증거다. 자리가 올라갈수록 선택지는 늘어나는 것이 아니라 오히려 줄어든다. 언제나 보고해야 하고, 언제나 누군가의 평가 아래 놓여 있고, 늘 회사가 만든 규칙 안에서만 움직인다. 겉으로는 권력을 가진 듯 보이지만 실제로는 자신의 시간을, 감정을, 정체성을 회사에 양도한 채 살아가는 존재에 가깝다.

김부장은 어느 순간 깨닫는다. 자신이 쥐고 있다고 생각한 ‘일’이 사실 소유할 수 있는 것이 아니었다고. 일이란 결국 회사와 시장이 잠시 맡긴 역할일 뿐이며, 그 역할이 끝나면 그동안 얼마나 충성했는지는 중요하지 않다는 것을. 그는 25년 동안 일에 자신을 바쳤지만 그 일은 단 하루도 그를 위해 존재한 적이 없었다. 일이란 결국 ‘내 것이 아니다’는 현실을 깨닫는다. 일을 소유한다고 믿는 건 마치 바람을 주머니에 담아 두려는 것과 같다.

더 무서운 것은 김부장이 스스로 그 구조를 알고 있으면서도 그 낮은 수준의 질서에 계속 중독되어 있다는 사실이다. 그는 인정받기 위해 더 오래 일하고, 남들보다 조금 더 좋은 평가를 받기 위해 스스로를 회사의 기준에 맞춘다. 회사는 그에게 끝없이 숫자와 목표를 던지고, 그는 그 목표를 달성할 때마다 마치 자신이 성장한 것처럼 착각한다. 그러나 그 목표는 회사를 위한 것이지 그의 삶을 위한 것이 아니다. 그 사실을 알고 있으면서도 매일 아침 다시 회사로 향한다. 중독은 이렇게 작동한다. 알고 있어도 멈출 수 없다.

김부장의 자가 아파트는 안정의 상징이 아니다. 오히려 그가 그 세계에서 벗어나지 못하게 붙잡는 정서적 족쇄다. 그는 집을 지키기 위해 회사에 매달리고, 회사에 매달리다 보니 더 높은 안정에 집착한다. 한국 사회에서는 ‘자가’가 안전의 최종 목적지처럼 말하지만 사실 그것은 오히려 현실의 불안정함을 감추는 얇은 벽지에 가깝다. 자가가 있다고 해서 삶이 자유로운 것도 아니고, 직급이 있다고 해서 마음이 편한 것도 아니다.

결국 김부장은 알게 된다. 대기업 임원이란 높은 곳에 서 있는 사람이 아니라 낮은 수준의 구조 속에서 자신을 과대평가하며 버티는 사람이라는 것을. 그 구조에서는 누구도 진정한 주인이 아니다. 회사의 주인은 회사이고, 일의 주인은 시장이며, 직급의 주인은 조직이다. 그는 평생을 바쳤지만 그 어떤 것도 그의 것이 아니었다.

이제 그는 이렇게 말한다. “나는 일의 주인이 아니었다. 나는 그저 빌려 쓰고 있었을 뿐이다.” 일은 본래 소유 불가능하며, 직업적 정체성은 언제든 흔들릴 수 있다. 그래서 중요한 건 일을 붙잡는 것이 아니라 일이 사라져도 흔들리지 않을 나만의 세계를 만드는 일이다. 회사는 언제든 그를 교체할 수 있지만 그의 능력과 시선과 경험만은 누구도 빼앗을 수 없다. 김부장의 이야기는 결국 우리 모두에게 묻는다.

“당신이 가진 것은 진짜 당신의 것인가, 아니면 당신도 낮은 수준에 중독된 채, 소유할 수 없는 일을 붙잡고 있는가.”

