화사 ‘굿 굿바이’, 박정민 등장 무대 후 음원 차트 역주행 1위

가수 화사의 솔로곡 ‘굿 굿바이(Good Goodbye)’가 발매 한 달 만에 음원차트 정상을 차지했다.

소속사 피네이션에 따르면, ‘굿 굿바이’는 22일 오전 9시 기준 멜론 ‘톱 100’ 차트를 비롯해 벅스, 플로 등 주요 음원 차트에서 1위를 기록했다.

지난달 15일 발매된 ‘굿 굿바이’는 ‘좋은 안녕’이 가능한 일인지에 대한 물음에서 시작한 곡으로, 따뜻한 감정이 남은 이별의 기억과 슬픔 속에서도 상대의 행복을 바라는 진심을 노랫말에 담았다.

화사는 지난 19일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 제46회 청룡영화상 시상식에서 뮤직비디오에 출연한 배우 박정민과 함께 ‘굿 굿바이’ 무대를 선보였다. 화사가 무대에서 노래를 부르자 박정민은 빨간 구두를 들고 등장했으며, 마지막에는 함께 춤을 추며 공연을 마무리했다. 박정민이 “구두 가져가”라고 외치며 웃음을 더하는 장면도 있었다.

무대는 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에서 폭발적인 반응을 일으키며 ‘굿 굿바이’의 음원 차트 1위를 견인했다.

음원 인기와 함께 뮤직비디오 조회 수도 경신 중이다. 박정민 출연으로 공개 전부터 화제를 모은 뮤직비디오는 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 1위를 기록했으며, 현재 조회 수는 4만2000회를 넘어섰다.

