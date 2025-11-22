튀르키예 앙카라 뒤흔든 K-푸드 열풍…‘2025 한식 주간’ 500명 참여

튀르키예 수도 앙카라에서 열린 2025 한식 주간 행사에서 오지은 셰프가 각국 대사들에게 한식을 설명하고 있다. 사진=튀르키예한국문화원

5일간의 미식 여정으로 K-푸드를 향한 관심이 튀르키예 전역에 퍼졌다.

주튀르키예한국문화원은 힐튼 호텔과 공동 주최로 튀르키예 수도 앙카라에서 지난 17∼21일 2025 한식 주간 행사를 열어 성공적으로 마무리했다고 22일 밝혔다.

총 5일 동안 일일 정원인 100명을 모두 채우며 총 500명이 참석한 이번 행사에는 각국 외교단, 현지 정부 주요인사, 호텔 투숙객 등이 참여했으며 특히 현지 젊은 한류 팬들의 높은 참여율이 눈길을 끌었다.

한국에서 초청된 장유민, 오지은 셰프가 선보인 40여종의 한식 메뉴는 참석자로부터 큰 호평을 받았다. 소갈비찜, 잡채 등 전통 한식의 깊은 맛은 물론 현지 입맛에도 친숙한 닭도리탕과 해물찜이 높은 인기를 얻었다.

K-스트리트 푸드 메뉴인 로제떡볶이와 닭강정은 K-푸드의 트렌디한 매력을 전달하며 젊은 세대의 취향과도 맞았다. K-푸드가 웰빙 음식으로도 잘 알려진 만큼 각종 나물, 도토리묵, 장아찌 등에도 많은 관심이 쏠렸다.

튀르키예 수도 앙카라에서 열린 2025 한식 주간 행사에서 현지 인플루언서들이 한식을 맛보고 있다. 사진=튀르키예한국문화원

현지 유명 인플루언서 앙카라 에트킨릭, 디플로마틱 옵저버와 더불어 튀르키예에서 활동 중인 한국인 인플루언서 코릴리가 행사에 직접 참여해 생생한 현장 분위기와 한식 체험 후기를 실시간으로 공유하며 홍보 효과를 극대화했다. 이들의 콘텐츠는 수많은 팔로워에게 도달하며 많은 관심을 끌어냈고 행사 종료 후에도 K-푸드에 대한 지속적인 관심을 유도하는 계기가 됐다.

전승철 주튀르키예한국문화원장은 “500명의 참석자와 유명 인플루언서를 통한 누리소통망 노출 효과로 기대 이상의 한식 홍보 성과를 거뒀다. 이번 행사를 통해 한국의 식문화가 튀르키예의 다양한 계층에게 성공적으로 전달된 만큼 앞으로도 이와 같은 고품격 문화 교류 행사를 확대할 계획”이라고 밝혔다.

