‘시즌 10승’까지 단 한 걸음… 안세영, 호주오픈 결승 진출

사진=AP/뉴시스

‘세계 최강’ 배드민턴 여제 안세영(삼성생명)이 올 시즌 10번째 정상 등극까지 단 1승을 남겨뒀다.

안세영은 22일(한국 시간) 호주 시드니에서 펼쳐진 2025 세계배드민턴연맹(BWF) 월드 투어 슈퍼 500 호주오픈 여자단식 세계 8위 라차녹 인타논(태국)과의 준결승에서 2-0(21-8 21-6) 승전고를 울렸다.

경기 내내 상대에게 주도권을 넘겨지지 않았다. 안세영은 인타논에 맞서 거듭 앞서간 끝에 40분 만에 승리했다. 10승을 향한 최종장은 오는 23일로 예정돼 있다. 안세영은 이날 세계 17위 미셸 리(캐나다)와 세계 7위 푸트리 쿠수마 와르다니(인도네시아)의 맞대결 승자와 맞선다.

기세가 좋기에 더욱 기대감이 부푼다. 말 그대로 ‘완승’ 가도다. 안세영은 이번 대회 32강부터 4강까지 단 한 게임도 내주지 않았을 정도로 상승세를 타고 있다. 이뿐만이 아니다. 호주오픈을 포함, 올해에만 총 14개의 국제 대회에 참가한 그는 이중에서도 무려 9개 대회에서 우승을 차지한 바 있다.

2년 전 자기 자신에게 도전한다. 만일 안세영이 이번 호주오픈 우승을 통해 시즌 10승째를 올린다면 2023년 직접 마크했던 BWF 단일 시즌 여자단식 최다 우승(9승) 기록을 경신할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]