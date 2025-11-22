박구윤 “아끼는 후배는 김수찬…젊었을 때 나 보는 듯 뿌듯”

트로트 가수 박구윤이 아끼는 후배로 김수찬을 꼽았다.

22일 방송된 SBS 파워FM ‘두시탈출 컬투쇼‘에 박구윤이 출연했다. ‘사랑의 컬센타’ 코너에 크리에이터 랄랄, 가수 김태현과 함께 한 박구윤은 최신곡 ‘인생면허증’ 무대를 선보인 동시에, 히트곡 ‘뿐이고’를 선곡해 청취자와의 전화 연결에 성공했다.

트로트 작곡가 박현진의 아들인 박구윤은 ‘모태 트로트 가수’로 알려져 있다. 트로트 선배들을 가족으로 대동단결했다는 박구윤은 “현숙 선배님은 고모, 진성 선배님은 삼촌이라고 부른다”고 밝혔다. ‘대한민국을 빛낸 10인 대상’에서 트로트부문을 수상하기도 한 박구윤은 ‘현역가왕2’에 참가자로 등장했지만 ‘현역가왕3’에는 심사위원으로 참여한다고 밝혔다.

박구윤은 아끼는 후배로 ‘컬투쇼’ 패밀리 김수찬을 꼽았다. “수찬이가 저의 발전한 모습”이라며 “끼도 많고 젊었을 때 저를 보는 것 같아서 뿌듯하다”고 칭찬했다. 김수찬은 ‘컬투쇼’에서 박구윤에게 “이사 선물로 중문을 선물 받았다”고 밝힌 바 있다. 박구윤은 “수찬이가 직접 필요하다고 말한 것”이라며 “대놓고 말한 사람도 대단하고, 사준 사람도 대단한 것”이라며 웃어 보였다.

