‘PGA 시즌 최종전’ 김시우, RSM 클래식 2R 공동 22위

사진=AP/뉴시스

시즌 최종전, 더 큰 비상을 향해 나아갈 수 있을까. 김시우가 올 시즌 미국프로골프(PGA) 투어 마지막 대회인 RSM 클래식(총상금 700만 달러·한화 약 103억원) 둘째 날 공동 22위에 올랐다.

김시우는 22일(한국 시간) 미국 조지아주 세인트 시먼스 아일랜드의 시아일랜드 골프클럽 플랜테이션 코스(파72·7600야드)서 열린 이번 대회 2라운드에서 버디 7개와 보기 2개를 묶어 5언더파 67타를 쳤다.

중간 합계 성적은 10언더파 132타다. 이로써 김시우를 포함, 잭 블레어와 제임스 한(이상 미국), 칼 빌립스(호주), 벤 실버맨(캐나다), 헨리크 놀란데르(스웨덴) 등 총 9명이 함께 공동 22위에 위치해 있다. 앤드루 노백(미국·16언더파 126타)이 리더보드 최상단에 올랐으며, 김시우와는 6타 차다.

지난 8월 PGA 투어 플레이오프(PO) 최종전인 투어 챔피언십 이후 페덱스컵 랭킹 37위에 오른 김시우는 내년 PGA 투어 시드와 시그니처 이벤트 출전 자격을 확보한 바 있다. 베이커런트 클래식 이후 한 달 만에 나선 이 대회에서 더 큰 흐름을 일구고자 한다.

한편 페덱스컵 랭킹 77위에 올라 마찬가지로 다음 시즌 PGA 투어 시드를 획득한 안병훈은 같은 대회 시사이드 코스(파70·7005야드)에서 버디 4개와 보기 1개 등으로 3언더파 67타를 작성했다. 이튿날 기준 7언더파 135타를 써내 브라이스 가넷, 매트 쿠차(이상 미국), 매켄지 휴즈(캐나다) 등과 공동 59위에 이름을 올린 상황이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]