넷플릭스 또 해냈다...‘케데헌’, 오스카 장편 애니메이션 후보 자격 획득

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’ 사진 = 넷플릭스

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’이 아카데미 장편 애니메이션상 후보 요건을 충족한 작품 리스트에 이름을 올렸다.

미국 영화예술과학아카데미(AMPAS)는 21일(현지시간) 제98회 아카데미(오스카상) 시상식 장편 애니메이션 후보 자격을 충족한 총 35편의 작품을 공개했다.

‘케데헌’은 넷플릭스 공개작이지만 지난 6월 미국 뉴욕, 로스앤젤레스(LA), 샌프란시스코에서 소규모 극장 개봉을 진행해 오스카 후보 자격 요건을 충족했다.

이번 장편 애니메이션 부문에는 ‘케데헌’ 외에도 ‘엘리오’, ‘주토피아2’, 일본 애니메이션 ‘귀멸의 칼날: 무한성편’, ‘체인소 맨: 레제편’ 등 다양한 작품이 이름을 올렸다.

넷플릭스는 이미 2022년 ‘기예르모 델 토로의 피노키오’로 아카데미 장편 애니메이션상을 수상한 바 있어, ‘케데헌’이 넷플릭스의 두 번째 수상작이 될 수 있을지 관심이 집중되고 있다.

한편, 아카데미 공식 후보작 발표는 내년 1월 22일에 이뤄지며, 제98회 아카데미 시상식은 내년 3월 15일 열린다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

