서은광, 단콘 양일 전석 매진…5년 5개월 만 솔로 콘서트 ‘기대UP’

그룹 비투비(BTOB) 서은광이 솔로 콘서트 전석 매진을 기록했다.

지난 20일 NOL 티켓을 통해 예매가 진행된 서은광의 단독 콘서트 '마이 페이지(My Page)' 서울 공연은 티켓 오픈과 동시에 12월 20일과 21일 양일 공연 전석이 매진됐다.

'마이 페이지'는 서은광이 지난 2020년 선보인 온라인 콘서트 '포레스트 : 워크 인 더 포레스트(FoRest : WALK IN THE FOREST)' 이후 약 5년 5개월 만에 솔로 콘서트로, 오랜 시간 그의 콘서트를 기다려온 팬들의 뜨거운 관심 속에 치열한 '예매 전쟁'이 예고됐다.

특히 이번 공연은 서울뿐만 아니라 부산에서도 개최돼 더 많은 팬들을 만난다. 또한 공연 개최 전 12월 4일 서은광의 솔로 첫 정규 앨범 '언폴드(UNFOLD)'도 발매될 예정이라 더욱 다채로운 무대를 만나볼 수 있을 것으로 기대를 모은다.

글로벌 팬들의 열띤 호응 속에 서울 콘서트 양일 전석 매진을 이룬 서은광은 '마이 페이지'를 더 환상적인 공연으로 만들어낼 예정이다. 한층 더 깊어진 보컬과 독보적인 감성을 담은 무대로 연말을 뜨겁게 달구며 '믿고 듣는 비투비' 리더이자 메인 보컬의 위엄을 제대로 증명할 예정이다.

서은광의 단독 콘서트 '마이 페이지' 서울 공연은 오는 12월 20일과 21일 양일간 서울 블루스퀘어 SOL트래블홀에서, 부산 공연은 12월 27일 부산 KBS홀에서 개최된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

