라이엇 게임즈, 연말 맞아 LoL 겨울 테마 맵 적용

라이엇 게임즈가 PC MOBA(Multiplayer Online Battle Arena, 다중사용자 온라인 전투 아레나) 게임 ‘리그 오브 레전드(League of Legends)’의 겨울 테마 맵을 공개했다.

리그 오브 레전드는 연말을 맞아 ‘소환사의 협곡’에 리뉴얼된 겨울 테마의 맵을 도입했다. 해당 맵은 과거에도 몇 차례 선보여 플레이어들의 호평을 받았으며, 새로 선보인 맵은 이를 기반으로 다양한 이스터에그를 추가했다. 플레이어는 겨울 맵에서 ▲크리스마스 특급 열차 ▲산타 모자를 쓴 미니언 ▲모자와 장갑을 낀 ‘내셔 남작’ 등을 감상할 수 있다.

라이엇 게임즈는 기존에 선보인 겨울 테마의 스킨을 재출시한데 이어, 25.24 패치에서 ▲프레스티지 겨울의 축복 멜 ▲루돌프 스몰더 ▲겨울 동화 제리 등 신규 스킨도 선보일 예정이다.

소환사의 협곡에 적용된 겨울 테마의 맵과 스킨은 LoL 라이브 서버에 순차적으로 업데이트 중이며, 플레이어는 해당 콘텐츠를 PC방에서도 즐길 수 있다. 자세한 내용은 LoL 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

