하츠투하츠, ‘FOCUS’로 일본 오리콘 1위… 글로벌 돌풍 예고

걸그룹 ‘하츠투하츠’ 사진 = SM엔터테인먼트

걸그룹 ‘하츠투하츠’가 일본 오리콘 차트 정상에 올랐다.

22일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면, 하츠투하츠의 첫 번째 미니 앨범 ‘포커스(FOCUS)’는 11월 20일 자 오리콘 데일리 앨범 차트에서 첫 1위를 기록했다. 하츠투하츠가 오리콘 정상에 오른 것은 이번이 처음이다.

이번 앨범은 쿨하고 시크한 매력의 하우스 장르 타이틀 곡 ‘FOCUS’를 포함해 다채로운 장르의 총 6곡으로 구성돼 한층 폭넓어진 음악 스펙트럼을 보여주며 뜨거운 반응을 얻고 있다.

하츠투하츠는 지난 2월 데뷔했으며, 지우, 카르멘, 유하, 스텔라, 주은, 에이나, 이안, 예온 등 8명의 멤버로 구성됐다. SM이 2007년 ‘소녀시대’ 이후 18년 만에 선보이는 다인원 걸그룹이라는 점에서 주목받고 있다.

한편, 하츠투하츠는 오는 28일 ‘2025 마마 어워즈’를 시작으로 다양한 연말 무대에도 참여할 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]