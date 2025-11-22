“구름 위에 떠 있는 느낌” 손예진, 청룡영화상 수상 소감 공개…현빈과 다정한 투샷까지

배우 손예진과 현빈. 사진 = 손예진 SNS 계정

배우 손예진이 청룡영화상 여우주연상 수상 소감을 전했다.

손예진은 22일 자신의 SNS에 “며칠이 어떻게 지났는지 모르게 구름에 둥둥 떠다니는 느낌”이라며 “아직도 청룡영화상에서 여우주연상과 인기상을 받은 게 믿기지 않는다”고 밝혔다.

그는 이어 “전혀 예상하지 못해서 근사한 말도 감사인사도 제대로 전하지 못해서 아쉽다”며 “무엇보다 팬분들이 인기상 투표를 열심히 해주셨다 들었다. 무엇으로 감사의 인사를 전할 수 있을까 싶다”고 팬을 향해 감사함을 전했다.

손예진은 지난 19일 열린 제46회 청룡영화상에서 영화 ‘어쩔수가없다’로 여우주연상을 수상했다. 그는 “오랜만의 영화이기도 했고 결혼 후 첫 복귀작이라 걱정되는 부분이 많았지만 박찬욱 감독님, 이병헌 선배님과 함께이기에 저는 따라가기만 한다 생각했다”며 “영화를 보고 박찬욱 감독님이 한국 영화계에 계셔서 얼마나 감사한지 새삼 깨달았다”고 밝혔다.

또한 손예진은 “다들 인간적으로나 연기적으로 너무 사랑하게 됐고 존경하게 됐다”며 “그리고 막내여서 너무 행복했다”고 팀에 대한 애정을 드러냈다. 이어 그는 “현장에서 최선을 다해 구슬 땀 흘린 여러분 덕분에 캐릭터가 빛나게 존재할 수 있었다”며 “운이 좋아서 값지고 귀한 상을 받았다. 허투루 생각하지 않고 더 멋진 연기를 보여드리겠다”고 전했다.

손예진은 장문의 글과 함께 청룡영화상 비하인드 사진을 게시했으며, 사진 속에는 남편 현빈과 다정하게 촬영한 모습도 담겨 눈길을 끌었다. 현빈은 올해 청룡영화상에서 영화 ‘하얼빈’으로 남우주연상을 수상했다.

한편, 손예진과 현빈은 2022년 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

