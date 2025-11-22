“꼬깜이 이제 우리 가족” 이효리♥이상순, 행복 근황 공개

가수 이효리가 최근 근황을 전하며 일상을 공개했다. 사진 = 이효리 SNS 계정

가수 이효리가 최근 근황을 전하며 일상을 공개했다.

이효리는 22일 이효리는 자신의 SNS에 여러 장의 사진과 영상을 올리며 팬들과 소통했다.

공개된 사진 속 이효리는 강아지들과 시간을 보내는 모습, 남편 이상순과 함께 차를 마시거나 맥주를 즐기는 모습 등 평화롭고 여유로운 일상이 담겼다. 이효리의 소소한 일상이 팬들의 미소를 자아냈다.

이효리는 셀카와 함께 “요가로 바빠서 너무 인사 못 한 거 같아요. 그간 사진들로 인사 전합니다. 모드들 나마스떼!”라고 글을 남기며 인사를 전했다. 또한 가족들의 안부도 소개했다. 그는 “구아나도 잘 지내고 있고 임보도 한 마리 시작했어요”, “아참 꼬깜이는 이제 임보 끝! 우리 가족이 되었지요”라고 새 가족을 맞이한 소식을 전했다.

한편, 이효리와 이상순은 2013년 결혼 후 제주도에서 생활하다 지난해 서울 종로구 평창동 단독주택으로 이사했다. 이효리는 지난 9월 서울 서대문구 연희동에 ‘아난다 요가’를 열고 직접 요가 클래스를 진행하고 있으며, 수업은 사전 예약제로 운영된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

