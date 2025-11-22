태민, 美 '켈리 클락슨 쇼' 압도적 스케일 무대…글로벌 저력 입증

샤이니(SHINee) 멤버이자 솔로 아티스트 태민이 '켈리 클락슨 쇼'에서 대체 불가능한 '역솔남'의 진가를 입증했다.

태민은 22일(한국 시각) 미국 NBC의 간판 프로그램 '켈리 클락슨 쇼(The Kelly Clarkson Show)'에 출연해 최근 발표한 스페셜 디지털 싱글 'Veil(베일)'의 무대를 펼쳤다. 켈리 클락슨은 태민을 “'아이돌의 아이돌'로 알려져 있으며 샤이니의 멤버이면서 솔로 아티스트로도 크게 성공을 거두고 있다”라고 소개했다.

이날 태민은 독보적인 퍼포먼스와 압도적 스케일의 무대로 강렬한 인상을 남겼다. 무대 전체를 꽉 채우는 다이내믹한 동선으로 시선을 사로잡았으며 태민의 섬세한 움직임에 맞춘 조명 퍼포먼스로 몰입감을 선사했다. 무대의 클라이맥스에서는 리프트 위 태민의 화려한 퍼포먼스와 불 특수효과로 시청자들에게 전율을 선사했다.

'Veil'은 금기를 깨고 피어오르는 욕망과 그 이면의 두려움을 마주하는 내면의 고백을 담은 곡이다. 강렬한 사운드와 태민의 감각적인 퍼포먼스로 글로벌 팬들의 뜨거운 관심 속, 발매 직후 미국 빌보드 '월드 디지털 송 세일즈 차트' 3위에 랭크되며 태민의 글로벌 위력을 입증했다.

태민은 내년 1월 16일(현지 시각) 미국 라스베이거스 'Dolby Live at Park MGM(이하 '돌비 라이브')'에서 'TAEMIN LIVE [Veil] in Las Vegas(태민 라이브 [베일] 인 라스베이거스)'를 개최한다. 이어 4월에는 K팝 남성 솔로 아티스트 중 유일하게 '2026 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌(2026 Coachella Valley Music and Arts Festival)' 무대에 오를 예정이다.

내년 미국 라스베이거스 콘서트와 코첼라 출연을 앞두고 있는 만큼, 미국 전역에 송출되는 '켈리 클락슨 쇼'에서 퍼포먼스를 펼쳤다는 점은 향후 미국 활동에 긍정적인 시너지를 더할 것으로 기대된다.

태민은 현재 성황리에 진행 중인 일본 아레나 투어 '2025 TAEMIN ARENA TOUR 'Veil'(2025 태민 아레나 투어 '베일')'과 더불어 '2025 뉴욕 한류박람회' 홍보대사 활동을 이어가는 등 다방면에서 글로벌 활약을 펼치고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

