KG그룹 곽재선 문화재단, 제3회 대학생 청년작가 공모 개시

KG그룹 곽재선 문화재단이 문화예술 인재양성을 위한 제3회 대학생 청년작가 ‘FLY, YOUNG ARTIST’ 공모를 21일부터 시작했다.

이번 공모전은 대한민국 국적의 만 35세 이하의 대학생 및 대학원생이면 누구나 참여할 수 있다. 모집부문은 한국화, 서양화, 판화 등 평면 예술과 조각, 공예 등 입체 예술이며, 다음달 31일까지 지원할 수 있다.

곽재선문화재단은 창작자 발굴과 지원을 목표로 다양한 문화예술 프로젝트를 진행하고 있다.

이번 공모전 심사에는 해당 분야에서 국내·외 최정상에 오른 전문가들로 구성된 심사위원단을 꾸려 공모에 응한 대학생 청년 작가를 대상으로 엄격한 공개 심사해 최종 4명을 선발할 계획이다

최종 선정된 4명의 작가에게는 상금 200만원과 함께 2026년 상반기 서울시 중구에 위치한 곽재선문화재단 ‘갤러리 선’에서 기획 전시와 홍보 지원의 혜택이 주어진다.

곽재선문화재단 관계자는 “청년 작가들에게 꿈을 이룰 수 있는 기회를 열어주기 위해 청년작가 상생 프로젝트를 기획했다며, 앞으로 ‘FLY, YOUNG ARTIST’를 통해 청년작가들이 성장할 수 있는 초석이 되길 바란다”고 전했다.

한편 곽재선문화재단은 지난 14일부터 제3회 아트 공모전 대상 수상작 김민지 작가의 개인전 ‘BLUE CYCLE ; 순환하는 블루’를 다음달 5일까지 서울 중구 갤러리선에서 개최하고 있다.

또한 2026년 '말'을 주제로 한 제4회 아트공모전을 추진하는 등 창작자 지원과 문화예술 발전에 앞장서고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]