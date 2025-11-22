비올라, 오늘(22일) 신곡 '출발' 발매…스튜디오 마음C 합류 후 첫 싱글

싱어송라이터 비올라(VIOLA)가 새로운 '출발'을 알린다.

비올라는 오늘(22일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 '출발: GREEN LETTER'를 발매한다.

타이틀곡 '출발'은 신스팝과 신스웨이브가 결합한 장르로, 도입부부터 이어지는 세련된 멜로디와 화려하게 쌓이는 화음의 신시사이저가 인상적인 곡이다.

단번에 귓가를 사로잡는 일렉 기타 사운드에 비올라만의 매력적인 음색이 더해져 독특한 분위기를 자랑한다. 특히, 트렌디한 곡 전반에 묻어나는 새로운 출발을 향한 희망의 메시지가 노래를 듣는 순간 리스너들의 마음을 사로잡는다.

'출발: GREEN LETTER'는 비올라가 직접 작곡과 작사에 참여해 음악적 역량을 발휘한다. 여기에 다수의 OST를 비롯해 국내 대표 아티스트와의 협업으로 인지도를 높인 작곡가 Naiv와 기타리스트 송현종 역시 지원사격에 나섰다.

또한, 버닝버니즈의 김경민 감독이 뮤직비디오 제작에 참여, 비올라의 음색과 최적화해 곡 분위기를 끌어올린 야외 촬영 및 미디어 아트 기법의 영상미로 음악적 세계관을 더욱 짜임새 있게 완성했다.

비올라는 지난 8월 'OST 명가'로 불리는 스튜디오 마음C의 1호 아티스트로 합류한 바 있다. 비올라는 스튜디오 마음C에서 선보이는 첫 디지털 싱글인 '출발: GREEN LETTER'로 향후 이어갈 음악적 세계관의 포문을 활짝 열 전망이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]