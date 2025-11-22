혼다의 스테디셀러 SUV…CR-V 30주년 기념 팝업 이벤트

혼다코리아(대표이사 이지홍)가 글로벌 베스트셀링 SUV ‘2026년형 뉴 CR-V 하이브리드’의 출시 및 CR-V 출시 30주년을 기념해 소비자 대상 전시 팝업 이벤트를 진행한다고 21일 밝혔다.

‘혼다 뉴 CR-V 하이브리드 익스피리언스 위크(Honda New CR-V Hybrid Experience Week)’ 전시 팝업 이벤트는 2주간에 걸쳐 진행되며 21일부터 23일까지 스타필드 하남에서 28일부터 30일까지 타임빌라스 수원에서 열린다.

본 전시 팝업 이벤트는 고객 니즈를 반영해 안전·편의 사양을 강화한 ‘2026년형 뉴 CR-V 하이브리드’를 보다 가까이서 체험할 수 있는 기회를 제공하고, 30년간 이어져 온 CR-V의 헤리티지와 가치를 전달하고자 마련됐다. 사전 예약 없이 누구나 방문 가능하며, 특히 연말 쇼핑 축제 기간인 블랙 프라이데이 기간에 진행되어 주말 나들이 및 쇼핑을 위해 방문하는 많은 소비자들이 편안한 승차감과 뛰어난 기동성을 갖춘 올라운더 SUV로서 한층 업그레이드된 뉴 CR-V 하이브리드를 만나볼 수 있다.

이벤트 현장에서는 뉴 CR-V 하이브리드 차량이 전시되어 외관과 실내공간을 자유롭게 체험할 수 있고, 혼다 큐레이터의 전문적인 차량 설명 또한 상시 제공된다. 혼다 온라인 플랫폼을 통해 시승 신청과 계약 등이 원스톱으로 가능하기 때문에 보다 빠르고 편리한 상담 서비스도 받을 수 있다. 다양한 참여형 이벤트도 진행해 혼다 온라인 플랫폼 신규 가입, 시승 신청, 계약 고객 등을 대상으로 친환경 리유저블백, 멀티 캠핑 바스켓, 혼다 텀블러 등의 풍성한 상품이 제공된다.

혼다코리아 이지홍 대표이사는 “고객을 직접 찾아가는 이번 전시 이벤트를 통해 CR-V 하이브리드가 선사하는 일상 속 여유롭고 풍요로운 라이프스타일을 경험하시길 바란다”고 말했다.

CR-V는 1995년 출시 이후 올해 30주년을 맞이했으며 150여 개국에서 누적 판매량 1,500만 대를 돌파하며 글로벌 베스트셀링 SUV로 자리매김했다. 11월 13일 국내 출시된 2026년형 뉴 CR-V 하이브리드는 고객 니즈를 반영해 사용자 중심의 안전 및 편의사양 개선을 통해 상품성을 강화했다. 파워트레인은 혼다의 독자적 4세대 2모터 하이브리드 시스템을 기반으로 모터 최고출력 184마력, 최대토크 34kg·m, 엔진 최고출력 147마력, 최대 토크 18.6kg∙m의 파워풀한 주행성능과 탁월한 환경성능을 자랑한다. 여기에 동급 최고 수준의 공간 활용성과 압도적인 안전성으로 글로벌 소비자들에게 많은 사랑을 받고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

