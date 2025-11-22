나나 모녀, 흉기 강도 제압…경찰 “정당방위” 인정

룹 ‘애프터스쿨’ 출신 배우 나나. 사진 = 뉴시스

그룹 ‘애프터스쿨’ 출신 배우 나나의 경기 구리시 자택에 침입한 30대 남성을 제압하는 과정에서 나나와 어머니가 가한 상해가 정당방위로 판단됐다.

구리경찰서는 22일 구속된 남성 A씨를 조만간 검찰에 송치할 예정이라고 밝혔다. 경찰에 따르면 A씨는 흉기를 든 채 나나의 집에 침입했고, 이를 막기 위해 나나와 어머니가 몸싸움을 벌였다. 이 과정에서 A씨는 턱부위에 흉기로 인한 열상을 입은 것으로 전해졌다.

이번 사건의 핵심 쟁점은 나나 모녀가 A씨를 제압하면서 피의자에게 발생한 상해가 정당방위에 해당하는지 여부였다. 이에 대해 경찰은 “피해자들에게 실질적인 침해가 있었고, 이를 방어하는 과정에서 피의자에게 심각한 상해를 가하지는 않은 것으로 조사됐다”며 “종합적으로 판단했을 때 피해자들의 행위는 정당방위에 해당한다고 판단해 입건하지 않았다”고 설명했다.

앞서 A씨는 15일 오전 6시께 구리시 아천동 소재 나나의 자택에 침입해 흉기로 나나 모녀를 위협하고 상해를 가하며 돈을 요구한 혐의를 받고 있다. 당시 그는 집 안에서 나나의 어머니를 발견하자 목을 조르는 등 폭력을 행사한 것으로 알려졌다.

경찰 조사에서 A씨는 직업이 없는 상태였으며, 특정 연예인을 노린 범행은 아니었다고 진술했다. A씨는 “집에 아무도 없을 줄 알고 들어갔다. 연예인이 사는 곳인지 몰랐고 생활비가 부족해 범행했다”고 주장한 것으로 전해졌다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]