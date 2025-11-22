구혜선, 누드톤 원피스 셀카 공개… 동안 미모 그대로

배우 구혜선. 사진 = 구혜선 SNS 계정

배우 구혜선이 자신이 개발에 참여한 신제품 헤어롤을 직접 홍보하며 판매에 나섰다.

구혜선은 21일 자신의 SNS에 “7시에 만나요♥”라는 글과 함께 거울 셀카 한장을 게재했다.

사진 속 구혜선은 누드 톤 원피스를 입은 채 자연스럽게 살려낸 헤어 볼륨과 함께 카메라를 바라보고 있다. 은은하게 흐트러진 듯한 헤어 스타일은 그녀 특유의 감성을 더하며 한층 매력적인 분위기를 자아낸다. 거울 앞에서 늘씬한 각선미가 돋보이는 포즈를 취해 여전한 동안 미모는 물론, 청순함과 건강미가 조화된 분위기로 시선을 사로잡는다.

한편, 구혜선은 최근 헤어케어 브랜드와 협업해 신개념 접이식 헤어롤을 선보였다. 해당 제품은 기존 헤어롤의 불편함을 개선한 ‘특허 등록 제품’으로, 접고 펴는 구조로 휴대성을 높였으며, 형태가 복원되는 기능을 갖춰 열이나 전기 없이도 스타일링이 가능하다는 점이 특징이다. 또한 플라스틱 사용량을 기존 대비 약 80% 줄여 친환경성을 강화했다는 설명이다.

이번 제품 기획부터 네이밍, 디자인까지 모두 구혜선이 직접 참여해 완성도를 높였고, 현재 네이버 스마트스토어와 일부 온라인몰을 통해 판매되고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

