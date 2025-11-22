‘손흥민 vs 뮐러’… MLS컵 PO 서부컨퍼런스 준결승 개봉박두

사진=LAFC 구단 SNS

유럽을 넘어 미국 무대에서 맹활약 중인 손흥민(LAFC)과 토마스 뮐러(밴쿠버 화이트캡스)가 외나무다리에서 맞붙는다.

LAFC와 밴쿠버가 23일 오전 11시30분 BC 플레이스서 열리는 2025 MLS 컵 플레이오프(PO) 서부 컨퍼런스 준결승에서 격돌한다. 서부 3위 LAFC는 1라운드에서 오스틴을 제압하고 서부 준결승에 올랐다. 서부 2위 밴쿠버는 1라운드에서 댈러스를 꺾었다.

상위 시드팀인 밴쿠버의 홈구장 BC 플레이스에서 펼쳐질 두 팀의 서부 준결승에서 가장 관심을 모으는 건 단연 뮐러와 손흥민의 만남이다.

올여름 두 선수는 나란히 MLS에 입성했다. 잉글랜드 프리미어리그 토트넘 홋스퍼에서 10년간 활약한 손흥민은 LAFC로 향했다. 유소년 시절을 포함, 독일 분데스리가 바이에른 뮌헨서 총 25년을 보낸 뮐러는 밴쿠버 유니폼을 입게 됐다.

손흥민은 MLS에서 10경기를 뛰며 9골 3도움을 기록했고, 뮐러는 7경기를 활약하며 7골 3도움을 올렸다. 두 선수는 MLS 컵 PO 1라운드에서도 나란히 1골을 작성했다. 여기에 손흥민은 1도움을 더했다.

손흥민과 뮐러가 뛰었을 때 LAFC와 밴쿠버는 단 1패에 그쳤다. 손흥민이 뛴 경기에서 LAFC는 8승3무1패를 기록, 밴쿠버는 뮐러가 활약한 경기에서 6승3무1패를 마크했다. 두 선수가 합류한 뒤 양 팀 모두 승승장구 중인 것. 이 가운데 어느 팀이 PO 서부 결승으로 향하게 될지 관심이 모인다.

이전까지 손흥민과 뮐러가 펼친 9번의 공식전 맞대결에서는 뮐러가 6승2무1패로 크게 앞선다. 다만 국가대표로서 맞붙었던 2018 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 조별리그 3차전에서는 손흥민이 이끈 대한민국이 승리한 바 있다.

밴쿠버는 LAFC와의 맞대결을 앞두고 한국과의 인연을 조명하기도 했다. 밴쿠버는 홈페이지를 통해 2012년 밴쿠버의 첫 MLS 컵 PO를 이끌었던 이영표(은퇴)와 2019년부터 두 시즌을 활약한 황인범(페예노르트)을 언급했다.

코리안리거 손흥민이 속한 LAFC와의 맞대결에 대한 기대감이 높아진다. 이에 손흥민이 국가대표 선후배가 활약했던 밴쿠버를 상대로 득점을 터뜨리며 우승을 향한 여정을 이어갈 수 있을지도 관건이 될 전망이다.

한편 밴쿠버와 LAFC의 2025 MLS 컵 플레이오프 서부 준결승전은 스포티비 프라임(SPOTV Prime)에서 생중계된다. 이 경기는 김명정 캐스터와 박찬하 해설위원의 목소리로 만날 수 있다.

